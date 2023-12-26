Число пострадавших при атаке на порт Феодосии увеличилось до четырёх

Число пострадавших при атаке ВСУ на порт Феодосии увеличилось до четырёх, сообщили в пресс-службе крымского Минздрава. Двое из них госпитализированы.

"По обновлённой информации, <...> четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь, и двое госпитализированы. Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести", — говорится в опубликованном сообщении.