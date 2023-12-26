Число пострадавших при атаке на порт Феодосии увеличилось до четырёх
Число пострадавших при атаке ВСУ на порт Феодосии увеличилось до четырёх, сообщили в пресс-службе крымского Минздрава. Двое из них госпитализированы.
"По обновлённой информации, <...> четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь, и двое госпитализированы. Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке ВСУ на порт Феодосии. По словам очевидцев, после нескольких хлопков в небе появились следы дыма. Известно об одном погибшем. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск" в ходе отражения огня. В ведомстве добавили, что во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожено два Су-24 противника.
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