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26 декабря, 07:04

Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

Минобороны: БДК "Новочеркасск" повреждён в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ

БДК "Новочеркасск". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

БДК "Новочеркасск". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Большой десантный корабль "Новочеркасск" повреждён в порту Феодосии в результате отражения атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожено два Су-24 противника в районе населённого пункта Жовтень, что в 125 километрах северо-восточнее Николаева. Они запускали авиационные управляемые ракеты.

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Напомним, сегодня рано утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии. По словам очевидцев, после нескольких хлопков в небе появились следы дыма. Позднее Аксёнов сообщил об одном погибшем и двух пострадавших. Также в нескольких домах выбило окна.

Матвей Константинов
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