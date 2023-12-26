Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

Большой десантный корабль "Новочеркасск" повреждён в порту Феодосии в результате отражения атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.