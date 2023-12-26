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26 декабря, 06:57

Аксёнов: При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения

Один человек погиб и ещё двое ранены в результате атаки ВСУ на порт Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Повреждено шесть зданий — в основном там выбиты окна.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — написал он в своём телеграм-канале.

"Вредить здесь никому не дам": Аксёнов жёстко обратился ко всем "ждунам" в Крыму
"Вредить здесь никому не дам": Аксёнов жёстко обратился ко всем "ждунам" в Крыму

Напомним, рано утром Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии. По словам очевидцев, после нескольких хлопков в небе появились следы дыма.

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ТАСС / Артем Геодакян

Матвей Константинов
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