Аксёнов: При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения

Один человек погиб и ещё двое ранены в результате атаки ВСУ на порт Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Повреждено шесть зданий — в основном там выбиты окна.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — написал он в своём телеграм-канале.