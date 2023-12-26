Аксёнов: При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения
Один человек погиб и ещё двое ранены в результате атаки ВСУ на порт Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Повреждено шесть зданий — в основном там выбиты окна.
"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, рано утром Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии. По словам очевидцев, после нескольких хлопков в небе появились следы дыма.
ТАСС / Артем Геодакян