МО: ПВО за сутки сбила 36 украинских беспилотников, 6 снарядов HIMARS и "Ураган"

Российские военные за сутки с помощью ПВО перехватили 36 украинских беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При этом в общей сложности с начала спецоперации нашим бойцам удалось уничтожить 554 самолёта, 261 вертолёт и 9991 БПЛА, а также поразить 442 зенитных ракетных комплекса, 14 279 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, были разгромлены почти 1,2 тысячи РСЗО, свыше 7,4 тысячи орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 16 618 единиц специальной военной автомобильной техники.