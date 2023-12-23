МО: ПВО за сутки сбила 36 украинских беспилотников, 6 снарядов HIMARS и "Ураган"
Российские военные за сутки с помощью ПВО перехватили 36 украинских беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
При этом в общей сложности с начала спецоперации нашим бойцам удалось уничтожить 554 самолёта, 261 вертолёт и 9991 БПЛА, а также поразить 442 зенитных ракетных комплекса, 14 279 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, были разгромлены почти 1,2 тысячи РСЗО, свыше 7,4 тысячи орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 16 618 единиц специальной военной автомобильной техники.
Также сегодня стало известно, что российские мотострелковые подразделения удержали выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении. Наши ребята выбили врага из лесополосы, закрепились на позициях и ликвидировали небольшую группу украинских солдат.