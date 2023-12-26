Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в Феодосии
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, в результате которого был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, рано утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке противника на порт Феодосии. В результате отражения атаки ВСУ был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". При этом средства ПВО уничтожили два Су-24 противника, которые запускали авиационные управляемые ракеты по Феодосии. В результате атаки на крымский город погиб один человек, четверо пострадали.
LIFE