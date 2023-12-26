Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, в результате которого был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.