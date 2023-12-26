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26 декабря, 09:40
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Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, в результате которого был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск",  цитирует Пескова ТАСС.

Число пострадавших при атаке на порт Феодосии увеличилось до четырёх
Число пострадавших при атаке на порт Феодосии увеличилось до четырёх

Напомним, рано утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке противника на порт Феодосии. В результате отражения атаки ВСУ был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". При этом средства ПВО уничтожили два Су-24 противника, которые запускали авиационные управляемые ракеты по Феодосии. В результате атаки на крымский город погиб один человек, четверо пострадали.

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LIFE

Александра Вишнякова
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