День проектировщика, День без диет и Анна Ледяная. Приметы и праздники 16 ноября 2024 года 16 ноября 2024 года в России отмечают День проектировщика, Международный день борьбы с анорексией (День без диет) и празднуют день памяти персидских мучеников. 15 ноября, 21:02 Какие праздники в России отмечают сегодня, 16 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, prostooleh, archjoe

День проектировщика

Несмотря на древность профессии — проектировщики нужны были ещё в Древнем Египте, — в России этот праздник отмечают только с 2005 года. Что о нём известно: Инициатором праздника выступила коммерческая компания в Санкт-Петербурге.

Уже через год его отмечали в трёх городах России: Петербурге, Москве и Новосибирске.

В 2007 году на него съехалось 2000 проектировщиков из 15 городов страны.

Праздник не имеет официального статуса.

День проектировщика празднуют по всей России.

День без диет

Международный день борьбы с анорексией отмечают 16 ноября. Фото © Freepik / cookie_studio

Международный день борьбы с анорексией — болезненной худобой, до которой доводят себя некоторые девицы, — в России стали называть Днём без диет, а значит, отмечать его могут все. Даже те, кто на диете сидит. Впервые анорексия была описана в XVII веке врачом Ричардом Мортоном.

Болезнь получила распространение в XX веке.

Ей подвержены девушки в возрасте от 18 до 25 лет, но болезнь молодеет.

10% заболевших умирают.

В этот день активисты пропагандируют здоровый образ жизни.

День памяти персидских мучеников

16 ноября 2024 года православные отмечают День памяти персидских мучеников-христиан епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Они жили в IX веке в персидском городе Бет-Кетубы при царе Сапоре II.

Акепсиму было 80 лет, а Иосифу и Аифалу — по 70.

Они отказались поклоняться Солнцу и отречься от Христа.

За это Акепсима обезглавили, а Иосифа и Аифала забили камнями.

Тело убитого Иосифа было унесено внезапным ураганом.

А на могиле Аифала выросло дерево, плодами которого исцелялись больные.

Анна Ледяная. Приметы 16 ноября

На Руси 16 ноября назвали Анной Ледяной — в честь княжны Анны, сестры Владимира Мономаха. Фото © azbyka

На Руси 16 ноября назвали Анной Ледяной — в честь княжны Анны, сестры Владимира Мономаха. Эта святая не вошла в современный месяцеслов РПЦ. В этот день наступали морозы. Крестьяне верили в такие приметы: Если на Анну выпал снег, а деревья не сбросили листву — урожая не будет.

Если к вечеру ударил мороз — зима будет мягкая.

Мыши возятся — к снегопадам.

16 ноября. Именинники

Кто отмечает именины 16 ноября. Фото © Freepik

16 ноября отмечают именины: Анна

Евдокия

Василий

Сергий

Викентий

Владимир

Павел

Пётр

Иосиф

Симеон

Авторы Майя Новик