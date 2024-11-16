День проектировщика, День без диет и Анна Ледяная. Приметы и праздники 16 ноября 2024 года
16 ноября 2024 года в России отмечают День проектировщика, Международный день борьбы с анорексией (День без диет) и празднуют день памяти персидских мучеников.
Какие праздники в России отмечают сегодня, 16 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, prostooleh, archjoe
День проектировщика
Несмотря на древность профессии — проектировщики нужны были ещё в Древнем Египте, — в России этот праздник отмечают только с 2005 года. Что о нём известно:
- Инициатором праздника выступила коммерческая компания в Санкт-Петербурге.
- Уже через год его отмечали в трёх городах России: Петербурге, Москве и Новосибирске.
- В 2007 году на него съехалось 2000 проектировщиков из 15 городов страны.
- Праздник не имеет официального статуса.
- День проектировщика празднуют по всей России.
День без диет
Международный день борьбы с анорексией отмечают 16 ноября. Фото © Freepik / cookie_studio
Международный день борьбы с анорексией — болезненной худобой, до которой доводят себя некоторые девицы, — в России стали называть Днём без диет, а значит, отмечать его могут все. Даже те, кто на диете сидит.
- Впервые анорексия была описана в XVII веке врачом Ричардом Мортоном.
- Болезнь получила распространение в XX веке.
- Ей подвержены девушки в возрасте от 18 до 25 лет, но болезнь молодеет.
- 10% заболевших умирают.
- В этот день активисты пропагандируют здоровый образ жизни.
День памяти персидских мучеников
16 ноября 2024 года православные отмечают День памяти персидских мучеников-христиан епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала.
- Они жили в IX веке в персидском городе Бет-Кетубы при царе Сапоре II.
- Акепсиму было 80 лет, а Иосифу и Аифалу — по 70.
- Они отказались поклоняться Солнцу и отречься от Христа.
- За это Акепсима обезглавили, а Иосифа и Аифала забили камнями.
- Тело убитого Иосифа было унесено внезапным ураганом.
- А на могиле Аифала выросло дерево, плодами которого исцелялись больные.
Анна Ледяная. Приметы 16 ноября
На Руси 16 ноября назвали Анной Ледяной — в честь княжны Анны, сестры Владимира Мономаха. Фото © azbyka
На Руси 16 ноября назвали Анной Ледяной — в честь княжны Анны, сестры Владимира Мономаха. Эта святая не вошла в современный месяцеслов РПЦ. В этот день наступали морозы. Крестьяне верили в такие приметы:
- Если на Анну выпал снег, а деревья не сбросили листву — урожая не будет.
- Если к вечеру ударил мороз — зима будет мягкая.
- Мыши возятся — к снегопадам.
16 ноября. Именинники
Кто отмечает именины 16 ноября. Фото © Freepik
16 ноября отмечают именины:
- Анна
- Евдокия
- Василий
- Сергий
- Викентий
- Владимир
- Павел
- Пётр
- Иосиф
- Симеон