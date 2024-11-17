17 ноября в России отмечают один профессиональный праздник — День участковых уполномоченных полиции. А ещё в этот день в Италии защищают чёрных котов.

День участковых и День защиты чёрных котов. Праздники и приметы 17 ноября 2024 года

В Италии 17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Известно, что этим бедолагам несладко пришлось в Средневековой Европе. Да и сейчас их там не любят. Ежегодно в одном только Риме пропадает до 15 тысяч чёрных кошек ежегодно.

День чёрных котов был учреждён Итальянской ассоциацией по защите животных.

В первый раз отмечался в 2007 году.

Каждый год в мире гибнет больше ста тысяч этих животных.

Статистика утверждает, что чёрных котов реже забирают из приютов.

А вот в Британии чёрные коты не нуждаются в охране: там с ними связаны только позитивные приметы. Любят их и в России.