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День участковых и День защиты чёрных котов. Праздники и приметы 17 ноября 2024 года

17 ноября в России отмечают один профессиональный праздник — День участковых уполномоченных полиции. А ещё в этот день в Италии защищают чёрных котов.

16 ноября, 21:02
Какие сегодня, 17 ноября, отмечают праздники. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik / jcomp, © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Какие сегодня, 17 ноября, отмечают праздники. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik / jcomp, © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

День участковых

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые полицейские. Это очень трудная и ответственная работа.

  • День участковых празднуют 17 ноября с 2002 года.
  • В этот день в 1923 году в СССР появились участковые надзиратели.
  • В Российской империи прототипом участкового был квартальный надзиратель.
  • В России больше 50 тысяч участковых.
  • Под их контролем находится 4 млн правонарушителей.
  • МВД в этот день проводит праздничные мероприятия и награждает отличившихся.

День защиты чёрных котов

17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Фото © Freepik / marymarkevich

17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Фото © Freepik / marymarkevich

В Италии 17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Известно, что этим бедолагам несладко пришлось в Средневековой Европе. Да и сейчас их там не любят. Ежегодно в одном только Риме пропадает до 15 тысяч чёрных кошек ежегодно.

  • День чёрных котов был учреждён Итальянской ассоциацией по защите животных.
  • В первый раз отмечался в 2007 году.
  • Каждый год в мире гибнет больше ста тысяч этих животных.
  • Статистика утверждает, что чёрных котов реже забирают из приютов.

А вот в Британии чёрные коты не нуждаются в охране: там с ними связаны только позитивные приметы. Любят их и в России.

День памяти преподобного Меркурия

17 ноября — День памяти преподобного Меркурия Киево-Печерского. Фото © azbyka.ru

17 ноября — День памяти преподобного Меркурия Киево-Печерского. Фото © azbyka.ru

17 ноября православные празднуют День памяти преподобного Меркурия Киево-Печерского.

  • Этот святой явил собой пример братской любви.
  • Меркурий был монахом в Киеве, жил в XIV веке и подвизался в Дальних пещерах.
  • Меркурий был связан истинной братской любовью с другим монахом — преподобным Пасием.
  • Оба монаха были великими постниками, а когда умерли, то братия положила их в один гроб.

Ерёма. Приметы 17 ноября 2024 года

Примета: если куры лезут на дорогу — к снегопаду. Фото © Freepik / ninjason1

Примета: если куры лезут на дорогу — к снегопаду. Фото © Freepik / ninjason1

В Древней Руси 17 ноября называли Ерёмой и говорили: «На Ерёму сиди дома». Дело в том, что РПЦ в этот день праздновала день памяти ещё одного святого — мирского пресвитера Ермея. Крестьяне верили в такие приметы:

  • Если на Ерёму закат зелёный — к морозу.
  • Гребнистые облака в небе — к пурге.
  • Куры лезут на дорогу — к снегопаду.

17 ноября. Именинники

17 ноября именины у Николая, Евгения, Александра, Измаила, Симона, Иоанникия, Никандра. Фото © Freepik

17 ноября именины у Николая, Евгения, Александра, Измаила, Симона, Иоанникия, Никандра. Фото © Freepik

В этот день именины справляют:

  • Николай
  • Евгений
  • Александр
  • Александра
  • Измаил
  • Симон
  • Иоанникий
  • Никандр
День призывника и День борьбы с организованной преступностью. Праздники и приметы 15 ноября 2024 года
День призывника и День борьбы с организованной преступностью. Праздники и приметы 15 ноября 2024 года
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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