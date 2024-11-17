День участковых и День защиты чёрных котов. Праздники и приметы 17 ноября 2024 года
17 ноября в России отмечают один профессиональный праздник — День участковых уполномоченных полиции. А ещё в этот день в Италии защищают чёрных котов.
День участковых
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые полицейские. Это очень трудная и ответственная работа.
- День участковых празднуют 17 ноября с 2002 года.
- В этот день в 1923 году в СССР появились участковые надзиратели.
- В Российской империи прототипом участкового был квартальный надзиратель.
- В России больше 50 тысяч участковых.
- Под их контролем находится 4 млн правонарушителей.
- МВД в этот день проводит праздничные мероприятия и награждает отличившихся.
День защиты чёрных котов
17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Фото © Freepik / marymarkevich
В Италии 17 ноября 2024 года отмечают День защиты чёрных котов. Известно, что этим бедолагам несладко пришлось в Средневековой Европе. Да и сейчас их там не любят. Ежегодно в одном только Риме пропадает до 15 тысяч чёрных кошек ежегодно.
- День чёрных котов был учреждён Итальянской ассоциацией по защите животных.
- В первый раз отмечался в 2007 году.
- Каждый год в мире гибнет больше ста тысяч этих животных.
- Статистика утверждает, что чёрных котов реже забирают из приютов.
А вот в Британии чёрные коты не нуждаются в охране: там с ними связаны только позитивные приметы. Любят их и в России.
День памяти преподобного Меркурия
17 ноября — День памяти преподобного Меркурия Киево-Печерского. Фото © azbyka.ru
17 ноября православные празднуют День памяти преподобного Меркурия Киево-Печерского.
- Этот святой явил собой пример братской любви.
- Меркурий был монахом в Киеве, жил в XIV веке и подвизался в Дальних пещерах.
- Меркурий был связан истинной братской любовью с другим монахом — преподобным Пасием.
- Оба монаха были великими постниками, а когда умерли, то братия положила их в один гроб.
Ерёма. Приметы 17 ноября 2024 года
Примета: если куры лезут на дорогу — к снегопаду. Фото © Freepik / ninjason1
В Древней Руси 17 ноября называли Ерёмой и говорили: «На Ерёму сиди дома». Дело в том, что РПЦ в этот день праздновала день памяти ещё одного святого — мирского пресвитера Ермея. Крестьяне верили в такие приметы:
- Если на Ерёму закат зелёный — к морозу.
- Гребнистые облака в небе — к пурге.
- Куры лезут на дорогу — к снегопаду.
17 ноября. Именинники
17 ноября именины у Николая, Евгения, Александра, Измаила, Симона, Иоанникия, Никандра. Фото © Freepik
В этот день именины справляют:
- Николай
- Евгений
- Александр
- Александра
- Измаил
- Симон
- Иоанникий
- Никандр