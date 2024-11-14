«Всё, что меня касается». Почему актриса Анастасия Цветаева поддерживает Украину и Израиль, но зарабатывает в России

Кто такая Настя Цветаева

Анастасия Цветаева — коренная москвичка. Училась в ГИТИСе, ещё на младших курсах начала сниматься в кино. В 16 лет вышла замуж за 30-летнего режиссёра Олега Гончарова. Он вскоре снял её в хите «Даже не думай». Карьера Цветаевой устремилась ввысь. Фильмы с ней снимались один за другим. Самыми популярными стали «Зови меня Джинн», «Тариф «Новогодний», «Грозовые ворота» и «Молоды и счастливы». Также она мелькала в клипах группы «Звери» — «Всё, что тебя касается» и др.

Как Цветаева относится к Украине и Донбассу

На днях дальняя родственница Марины Цветаевой — 43-летняя актриса Анастасия Цветаева — дала интервью одному из иноагентских СМИ. Теперь её позиция предельно ясна. Она за Украину и за бомбёжку Газы.

— Думала, опять поеду в Москву сниматься, но сейчас не вижу для себя такой возможности. До этого я жила на две страны — находилась в Израиле и много ездила в Россию. Но, когда началась война, ощутила себя абсолютным релокантом. Украина — моя ещё одна родина, вторая часть меня. Когда в Израиле началась война, ты понимаешь, что есть чужие, они плохие террористы. А тут у тебя полное знаменитое коллективное чувство вины. Было просто стыдно, хотя я ничего не сделала, — заявила Цветаева.

Анастасия Цветаева ратует за Украину и стыдится России. Видео © Telegram / «Клевета»

Анастасия Цветаева — принципиальная противница спецоперации с самого начала. В первый же день она выложила пост, что ей больно, стыдно и оправданий нет. На второй день подписчики её спросили, мол, а как же Донбасс, который бомбили восемь лет подряд.

— Я не гражданка Украины и не считаю себя вправе публично высказывать позицию на этот счёт. Это внутренние дела страны. К тому же я не имею доступа к правдивой информации оттуда, — отрезала она, отключив комментарии.

На третий день СВО Цветаева стала писать в соцсетях, какая она вся из себя украинка.

— Мой папа вырос под Одессой. Поступил в Киевский институт культуры, но не закончил и уехал в Москву. Каждое лето я проводила у бабушки на Украине, на Чёрном море, — на этом основании Цветаева сделала вывод, что она «немножко украинка».

Через пару недель после начала СВО актриса решила принципиально писать на английском, а не на русском. Потом, правда, бросила эту затею.

А ещё Цветаева в Израиле открыто поддерживает движение ЛГБТ* и счастлива, что её дети растут в обществе, где проходят гей-парады.







Что у актрисы Цветаевой осталось в Москве

Несмотря на свою антироссийскую позицию, актриса продолжает вести в нашей стране бизнес. На неё зарегистрированы ИП и сайт, через которые она продаёт ювелирные украшения под собственным брендом. Обороты неизвестны. Но несколько месяцев назад налоговики заморозили счета Анастасии Цветаевой за неуплату налогов.

Фото © spark

Также Анастасия Цветаева может до сих пор владеть двушкой в сталинке на Ленинском проспекте — возле МГУ. До СВО актриса там иногда жила. Идентичная недвижимость (совпадают площадь и этаж) сейчас сдаётся за 140 тысяч рублей в месяц. Рыночная цена — до 30 млн рублей.

Как Анастасия Цветаева оказалась в Израиле

В израильский город Герцлию актриса Цветаева перебралась в 2009 году, когда вышла замуж во второй раз за успешного адвоката Надава Ольгана. Пара растит двух маленьких детей. С ними же живёт и её взрослый сын от первого брака, он сейчас служит в ЦАХАЛ.

Анастасия Цветаева с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastia_tsvetaeva

Судя по соцсетям Цветаевой, уход из кинобизнеса мало повлиял на её материальное положение. Она ни в чём себе не отказывает и много путешествует, у них с мужем богатый особняк у Средиземного моря. В 2017 году её признали лучшим русскоязычным блогером Израиля. Популярностью пользуется составленный ею ресторанный гид Тель-Авива.

Вплоть до последнего времени в России о Цветаевой не вспоминали. Исключение — прошлый год, когда она вдруг заявила, что отчим подвергал её в детстве «сексуализированному насилию».

*Запрещённая в России экстремистская организация.