Что такое кредит простыми словами Что такое кредит, что такое потребительский кредит, какие ещё виды кредитов бывают, для каких целей можно им воспользоваться и как оформить кредит в банке, рассказывает Life.ru 16 ноября, 21:15 Что такое кредит, его функции и виды. Freepik

Кредит — это когда одна сторона даёт деньги или ресурсы другой стороне под проценты и эти деньги нужно вернуть в определённый срок. С помощью кредита можно быстро получить деньги для личных нужд или для бизнеса.

Чем кредит отличается от займа и ссуды? Заём — это тоже деньги в долг, но часто без процентов, например у друзей или родственников. Ссуда — это обычно беспроцентный заём, который дают, например, на работе. А кредит всегда даётся под проценты и оформляется через банк или другую финансовую организацию.

Понимать основы кредитования важно, чтобы правильно распоряжаться деньгами и не попасть в неприятности. Например, можно выбрать лучшие условия кредита, сравнить предложения разных банков и сэкономить на процентах и комиссиях.

Понимать основы кредитования важно, чтобы правильно распоряжаться деньгами и не попасть в неприятности. Фото © Freepik / jcomp

Давайте подробнее разберёмся, что такое кредит: плюсы и минусы кредитования, что такое выгодный кредит, что такое проценты по кредиту, что такое рефинансирование кредита, а также обсудим всё самое главное о кредитах для тех, кто думает когда-нибудь их взять.

Формы кредитования

Существуют следующие формы кредитования: Банковские кредиты. Предоставляются коммерческими банками. Включают потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и другие виды кредитов, предназначенных для физических и юридических лиц.

Предоставляются коммерческими банками. Включают потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и другие виды кредитов, предназначенных для физических и юридических лиц. Коммерческие кредиты. Предоставляются финансовыми учреждениями или инвесторами для покупки оборудования, расширения бизнеса, пополнения оборотных средств и других коммерческих целей.

Предоставляются финансовыми учреждениями или инвесторами для покупки оборудования, расширения бизнеса, пополнения оборотных средств и других коммерческих целей. Государственные кредиты. Представляют собой механизм финансирования, где одной стороной является государство, а другой — юридическое или физическое лицо. Для привлечения кредита от граждан государство выпускает специальные долговые бумаги, называемые облигациями. Иногда государство само выступает в роли кредитора — например, предоставляя льготные или военные ипотечные кредиты.

Представляют собой механизм финансирования, где одной стороной является государство, а другой — юридическое или физическое лицо. Для привлечения кредита от граждан государство выпускает специальные долговые бумаги, называемые облигациями. Иногда государство само выступает в роли кредитора — например, предоставляя льготные или военные ипотечные кредиты. Международные кредиты. Предоставляются государству или крупным компаниям Международным валютным фондом, зарубежными правительствами и иностранными финансовыми компаниями.

Кредит в банке

Одна из основных особенностей кредита — обязательство заёмщика в будущем вернуть полученные деньги с процентами. Фото © Freepik

Что значит взять кредит в банке? Фактически это означает получить доступ к дополнительным финансовым средствам на определённый период. Одна из основных особенностей кредита — обязательство заёмщика в будущем вернуть полученные деньги с процентами. Взяли, скажем, 100 000 рублей на год под 16% годовых — вернёте банку 116 000 рублей. Полная стоимость кредита составит эту сумму.

Проценты вы будете возвращать согласно условиям, на которых банк выдаст кредит. В этих условиях обязательно оговариваются процентная ставка, срок кредита, график платежей и комиссии. Вы, как заёмщик, обязуетесь выплачивать задолженность в соответствии с установленным графиком платежей: раз в месяц или раз в другой период. При этом надо учесть, что часть платежей покрывает основной долг, а часть — проценты, начисляемые на оставшуюся сумму задолженности.

Что такое проценты по кредиту и как их рассчитать

Конечно, при обращении в банк или другую финансовую организацию вас будет интересовать не только, что такое проценты по кредиту, но и как их правильно рассчитать. Надо учесть, что проценты — это плата банку за то, что он предоставил вам заёмные деньги. Они будут начисляться ежедневно или ежемесячно, пока вы выплачиваете кредит. График погашения кредита и суммы выплат вам предоставит банк при заключении договора.

Чаще всего применяются фиксированные ежемесячные выплаты. Скажем, вам ежемесячно предстоит платить 10 260 рублей. Эта цифра складывается из суммы, которую вы вносите в счёт погашения основного тела долга, плюс сумма в счёт банковских процентов. Размер начисляемых процентов зависит от ставки по кредиту и размера задолженности, которую осталось вернуть банку. Поэтому вместе с уменьшением задолженности уменьшается и цифра начисляемых процентов, а сумма, которую вы вносите в счёт погашения долга, увеличивается. В общей же сложности цифра ваших ежемесячных выплат остаётся неизменной — 10 260 рублей.

Очень важно обратить внимание, какой вид процентов собирается начислять банк на ваш кредит. Процентная ставка может быть фиксированной — и тогда проценты остаются неизменными в течение всего срока кредита. А может быть плавающей: если прописан такой пункт, процентная ставка может изменяться в течение всего срока действия кредитного договора. Изменение процента будет зависеть от повышения или понижения ключевой ставки ЦБ и внутренней политики банка. Выгоднее, естественно, брать кредит под фиксированные проценты.

Обратите также внимание, что, если вы оформляете в банке кредитную карту, расчёт процентов может носить более сложный характер. Особенно когда банк предлагает так называемый льготный период, в течение которого вы якобы не платите проценты по кредиту. На самом деле накопившиеся за «льготный период» проценты вы всё равно заплатите, причём вас обяжут выплатить всю накопившуюся сумму единым платежом. Это произойдёт в том случае, если вы не погасите к концу «льготного периода» свой кредит полностью. Если погасите — проценты действительно начислены не будут. Поэтому оформляйте такую кредитную карту только в том случае, если твёрдо уверены, что полностью вернёте банку деньги до истечения срока "льготного периода".

Виды банковских кредитов

Один из видов кредитов — на покупку автомобиля. Фото © Freepik

Существуют следующие виды банковских кредитов: Потребительский кредит — кредит для физических лиц с целью удовлетворения личных финансовых потребностей. Предоставляется на определённый срок и подлежит погашению с процентами.

кредит для физических лиц с целью удовлетворения личных финансовых потребностей. Предоставляется на определённый срок и подлежит погашению с процентами. Автокредит — предназначен для финансирования покупки автомобиля.

предназначен для финансирования покупки автомобиля. Кредит под залог имущества — предоставляется под залог ценностей, таких как недвижимость, ювелирные изделия, ценные бумаги или другие активы.

предоставляется под залог ценностей, таких как недвижимость, ювелирные изделия, ценные бумаги или другие активы. Кредитная карта — предоставляет заёмщику возможность делать покупки или снимать наличные средства до определённого лимита. Заёмщик должен выплачивать задолженность по кредитной карте ежемесячно или выплачивать минимальный платёж, при этом начисляются проценты на оставшуюся сумму задолженности.

предоставляет заёмщику возможность делать покупки или снимать наличные средства до определённого лимита. Заёмщик должен выплачивать задолженность по кредитной карте ежемесячно или выплачивать минимальный платёж, при этом начисляются проценты на оставшуюся сумму задолженности. POS-кредитование — предоставляет заёмщику возможность совершать покупки в магазинах с помощью POS-терминала и выбирать опцию рассрочки или кредита.

предоставляет заёмщику возможность совершать покупки в магазинах с помощью POS-терминала и выбирать опцию рассрочки или кредита. Бизнес-кредиты — предназначены для финансирования предпринимательской деятельности и развития бизнеса.

Кто может взять кредит

Кто может взять кредит в банке? Различные категории заёмщиков могут обращаться за кредитом в соответствии с разными требованиями и условиями.

Физические лица — могут брать кредиты на различные цели, такие как покупка автомобиля, ремонт жилья, образование или финансирование других личных потребностей. Компании и предприниматели — получают кредиты для финансирования своей деятельности. Государственные и некоммерческие организации — могут обращаться за кредитами для финансирования проектов, программ и других операций, связанных с их деятельностью.

Требования к заёмщику

Мы уже обсудили, что такое кредит для физических лиц и что такое платёж по кредиту. Теперь давайте рассмотрим, какие требования к заёмщику предъявляют банки. Надо учитывать, что требования могут варьироваться в зависимости от типа кредита и кредитной организации, но в основном банки хотят знать о потенциальном заёмщике следующее:

Кредитная история. Банки и финансовые учреждения анализируют платёжную дисциплину и кредитную историю заявителя, чтобы оценить его платёжеспособность и надёжность в возврате кредитных обязательств. Хорошая кредитная история, своевременные платежи по предыдущим кредитам и отсутствие просрочек повышают шансы на одобрение кредита.

Банки и финансовые учреждения анализируют платёжную дисциплину и кредитную историю заявителя, чтобы оценить его платёжеспособность и надёжность в возврате кредитных обязательств. Хорошая кредитная история, своевременные платежи по предыдущим кредитам и отсутствие просрочек повышают шансы на одобрение кредита. Доход и финансовая стабильность. Заёмщик должен иметь постоянный источник дохода, который позволяет ему выполнять свои финансовые обязательства. Кредиторы также могут рассматривать общий долг заёмщика и его соотношение с доходом, чтобы оценить финансовую нагрузку, которую он может себе позволить.

Заёмщик должен иметь постоянный источник дохода, который позволяет ему выполнять свои финансовые обязательства. Кредиторы также могут рассматривать общий долг заёмщика и его соотношение с доходом, чтобы оценить финансовую нагрузку, которую он может себе позволить. Возраст и гражданство. Заёмщик должен достичь определённого возраста, чтобы иметь право на кредитное финансирование. Кроме того, обычно заёмщик должен быть гражданином страны или иметь право на проживание в стране, где подаёт запрос на кредит.

Какие документы понадобятся

Заёмщик подаёт заявку на кредит, будучи готовым предоставить определённые документы. Фото © Freepik

Когда вы подаёте заявку на кредит, нужно предоставить определённые документы. Обычно это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговые декларации, выписки из банка, трудовая книжка и другие бумаги, которые показывают вашу зарплату и финансовое положение.

Имейте в виду, что требования могут различаться в зависимости от ситуации и банка. Поэтому важно внимательно ознакомиться с условиями, которые предъявляет кредитор, и подготовить все нужные документы, чтобы увеличить свои шансы на одобрение кредита.

Что такое рефинансирование кредита

Рефинансирование кредита можно применить, если вы уже взяли кредит в банке, но условия его погашения вас по какой-либо причине перестали устраивать. Тогда вы можете обратиться в другой банк, чтобы заменить существующий кредит на новый — с более выгодными условиями. Преимущества рефинансирования кредита могут быть следующими:

Снижение процентных расходов.

Улучшение финансовой гибкости.

Объединение долгов.

Изменение условий кредита.

Прежде чем принять решение о рефинансировании, вам нужно тщательно изучить условия. Каждый банк или финансовое учреждение имеет свои правила и требования к рефинансированию кредитов. Рекомендуем обратиться в банк для получения подробной информации о процессе рефинансирования и консультации по вашей ситуации.

Нюансы выдачи кредита

Перед подачей заявки на кредит специалисты советуют проверить свою собственную кредитную историю. Фото © Freepik

Некоторые нюансы выдачи кредита: Следует внимательно читать все условия кредитного договора. Прежде чем подписывать документ, стоит внимательно проверить название, реквизиты банка, свои паспортные и другие данные. Если какие-то условия непонятны, стоит уточнить их значение у кредитного менеджера.

Прежде чем подписывать документ, стоит внимательно проверить название, реквизиты банка, свои паспортные и другие данные. Если какие-то условия непонятны, стоит уточнить их значение у кредитного менеджера. Советуем проверить свою кредитную историю. Учтите, что банк сразу её проверяет, получив заявку на кредит. Вы можете сделать это заранее, чтобы убедиться, что в ней нет ошибок.

Учтите, что банк сразу её проверяет, получив заявку на кредит. Вы можете сделать это заранее, чтобы убедиться, что в ней нет ошибок. Постарайтесь снизить долговую нагрузку. Банки проверяют показатель долговой нагрузки (ПДН). По общему правилу, ежемесячный платёж по всем обязательствам не должен превышать 50% вашего дохода. Если он выше, банк откажет или предложит невыгодные условия: сумму меньше и ставку выше.

Банки проверяют показатель долговой нагрузки (ПДН). По общему правилу, ежемесячный платёж по всем обязательствам не должен превышать 50% вашего дохода. Если он выше, банк откажет или предложит невыгодные условия: сумму меньше и ставку выше. Предложите банку залог. Когда кредит обеспечен залоговым имуществом, для банка ниже риск убытка из-за неплатёжеспособности клиента. Так можно получить больше денег, снизить проценты и увеличить срок выплаты.

Когда кредит обеспечен залоговым имуществом, для банка ниже риск убытка из-за неплатёжеспособности клиента. Так можно получить больше денег, снизить проценты и увеличить срок выплаты. Предложите поручителя или созаёмщика. Когда заёмщик обращается в банк с поручителем или созаёмщиком, согласовать нужную сумму проще. Благодаря поручителю банк может дать больше денег и снизить ставку: так у него больше шансов при просрочке взыскать деньги через суд.

Прежде чем оформлять кредит, вам нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы кредитования. Что такое выгодный кредит? Это когда заёмные средства помогают вам осуществить свои замыслы — купить автомобиль, отремонтировать квартиру, съездить в отпуск или что-то другое, — но выплаты по кредиту, включая погашение процентов, не станут для вас чрезмерно обременительными.

Авторы Андрей Соколов