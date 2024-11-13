Курс биткоина достиг $91 тыс. и установил новый рекорд

Курс биткоина побил ещё один исторический максимум, поднявшись выше $90 тысяч и установив новый рекорд, сообщает Binance. При этом стоимость биткойна растёт более чем на 5%.

В 17:31 мск криптовалюта преодолела отметку $90 тыс. и в моменте достигла рекордных $90 088 (+5,36%). Чуть позже биткойн ускорил рост и находился на уровне уже $91 тыс. (+5,81%).