Курс биткоина достиг $91 тыс. и установил новый рекорд
Курс биткоина побил ещё один исторический максимум, поднявшись выше $90 тысяч и установив новый рекорд, сообщает Binance. При этом стоимость биткойна растёт более чем на 5%.
В 17:31 мск криптовалюта преодолела отметку $90 тыс. и в моменте достигла рекордных $90 088 (+5,36%). Чуть позже биткойн ускорил рост и находился на уровне уже $91 тыс. (+5,81%).
Напомним, ранее курс биткоина приближался к $90 тысячам. К 8:39 мск биткоин подорожал до $88 616, при этом в ходе торгов в понедельник котировки поднимались до $89 622. Участники рынка считают, что криптовалюта пробьёт потолок в $100 тысяч до конца 2024 года.
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