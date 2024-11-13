Россияне выступят на ЧМ по кикбоксингу с национальным флагом и гимном

Российским спортсменам разрешили участвовать в чемпионате мира по кикбоксингу с национальным флагом и под гимн России. Это произойдет впервые с 2019 года.

Всероссийская Федерация Кикбоксинга смогла согласовать использование российского флага и других национальных символов с организаторами чемпионата и первенства мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation, который пройдет с 18 по 22 ноября в Испании. На соревнования отправятся 32 российских спортсмена, и чемпионы смогут подняться на пьедестал под гимн страны. Также белорусским кикбоксерам разрешили выступать с флагом.