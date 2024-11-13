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Регион
13 ноября, 15:40

Россияне выступят на ЧМ по кикбоксингу с национальным флагом и гимном

Российским спортсменам разрешили участвовать в чемпионате мира по кикбоксингу с национальным флагом и под гимн России. Это произойдет впервые с 2019 года.

Всероссийская Федерация Кикбоксинга смогла согласовать использование российского флага и других национальных символов с организаторами чемпионата и первенства мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation, который пройдет с 18 по 22 ноября в Испании. На соревнования отправятся 32 российских спортсмена, и чемпионы смогут подняться на пьедестал под гимн страны. Также белорусским кикбоксерам разрешили выступать с флагом.

Российским бодибилдерам разрешили использовать флаг и гимн на всех чемпионатах
Российским бодибилдерам разрешили использовать флаг и гимн на всех чемпионатах

Напомним, что в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, что привело к запрету на выступления под национальным флагом и использование гимна. В 2022 году для российских спортсменов были введены новые санкции.

Обложка ©

Kandinsky 3.1/ Life.ru

Марина Фещенко
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