Россияне выступят на ЧМ по кикбоксингу с национальным флагом и гимном
Российским спортсменам разрешили участвовать в чемпионате мира по кикбоксингу с национальным флагом и под гимн России. Это произойдет впервые с 2019 года.
Всероссийская Федерация Кикбоксинга смогла согласовать использование российского флага и других национальных символов с организаторами чемпионата и первенства мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation, который пройдет с 18 по 22 ноября в Испании. На соревнования отправятся 32 российских спортсмена, и чемпионы смогут подняться на пьедестал под гимн страны. Также белорусским кикбоксерам разрешили выступать с флагом.
Напомним, что в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, что привело к запрету на выступления под национальным флагом и использование гимна. В 2022 году для российских спортсменов были введены новые санкции.
Kandinsky 3.1/ Life.ru