Российским бодибилдерам разрешили использовать флаг и гимн на всех чемпионатах
Российским бодибилдерам вернули национальный флаг и гимн страны во время выступления на чемпионатах мира и Европы. Такое решение вынес исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Наши спортсмены смогут представлять Россию со всеми атрибутами на предстоящем мужском первенстве, которое пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш в Иране.
По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, мнение о ситуации, связанной с Украиной, за два года поменялось не только в исполкоме международной федерации, но и у людей в целом.
"Из 25 членов исполкома 23 проголосовали за возвращение флага и гимна российской и белорусской командам. Мы долго с ним это обсуждали, были попытки членов исполкома затягивать голосование... И не так давно, наконец-то, решение было принято", — приводит слова собеседника RT.
Напомним, что российским киберспортсменам тоже разрешили выступать с флагом и гимном. А вот во время Олимпиады в Париже, которая стартует 26 июля, для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн. Кроме того, спортсмены не увидят церемонию открытия Игр. Многие уже отказались принимать участие в таких Играх. Всего же от России на ОИ-2024 поедут около 40 спортсменов.
Кирилл Кухмарь/ТАСС