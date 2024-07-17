Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 11:25

Российским бодибилдерам разрешили использовать флаг и гимн на всех чемпионатах

Российским бодибилдерам вернули национальный флаг и гимн страны во время выступления на чемпионатах мира и Европы. Такое решение вынес исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Наши спортсмены смогут представлять Россию со всеми атрибутами на предстоящем мужском первенстве, которое пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш в Иране.

По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, мнение о ситуации, связанной с Украиной, за два года поменялось не только в исполкоме международной федерации, но и у людей в целом.

"Из 25 членов исполкома 23 проголосовали за возвращение флага и гимна российской и белорусской командам. Мы долго с ним это обсуждали, были попытки членов исполкома затягивать голосование... И не так давно, наконец-то, решение было принято", — приводит слова собеседника RT.

Винер призвала российских спортсменов отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже
Винер призвала российских спортсменов отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже

Напомним, что российским киберспортсменам тоже разрешили выступать с флагом и гимном. А вот во время Олимпиады в Париже, которая стартует 26 июля, для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн. Кроме того, спортсмены не увидят церемонию открытия Игр. Многие уже отказались принимать участие в таких Играх. Всего же от России на ОИ-2024 поедут около 40 спортсменов.

Обложка ©

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров