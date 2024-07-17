Российским бодибилдерам разрешили использовать флаг и гимн на всех чемпионатах

Российским бодибилдерам вернули национальный флаг и гимн страны во время выступления на чемпионатах мира и Европы. Такое решение вынес исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Наши спортсмены смогут представлять Россию со всеми атрибутами на предстоящем мужском первенстве, которое пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш в Иране.

По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, мнение о ситуации, связанной с Украиной, за два года поменялось не только в исполкоме международной федерации, но и у людей в целом.