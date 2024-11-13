В Японии предложили вырезать матку женщинам, не родившим до 30 лет

В Японии была предложена крайне спорная идея ограничить возможность для женщин старше 25 лет вступать в брак, чтобы повысить уровень рождаемости. Кроме того, политики предложили после 30 лет удалять матку, чтобы замотивировать женский пол задумываться о детях раньше, пишет NDTV.

На прошлой неделе лидер консервативной партии Наоки Хякута обсуждал возможные меры по увеличению рождаемости. По его мнению, для решения этой проблемы следует запретить девушкам поступать в университет после 18 лет, выходить замуж после 25 лет, а после 30 лет проводить операцию по удалению матки — гистерэктомию. Эти меры, по его словам, направлены на то, чтобы женщины могли больше сосредоточиться на рождении детей.

Идеи спровоцировали немедленную ответную реакцию: политика обвинили в женоненавистничестве и радикализме, после чего он необычно извинился. Хякута, известный как писатель до прихода в политику, сравнил свои предложения с «сюжетом научной фантастики». По его словам, они были задуманы для того, чтобы вызвать общественную дискуссию о необходимости изменения социальной структуры, чтобы предотвратить негативные последствия.