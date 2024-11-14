Ожерелье XVIII века с бриллиантами Марии-Антуанетты продали на аукционе

В Женеве на аукционе Sotheby's было продано ожерелье XVIII века, которое, по утверждениям экспертов, включает бриллианты, когда-то принадлежавшие французской королеве Марии-Антуанетте. Этот исторический и ценнейший предмет ушёл с молотка за ₣4,26 млн (около 473,7 млн рублей), сообщает аукционный дом Sotheby's.

Ожерелье, являющееся редким и важным артефактом с богатой историей, стало ведущим лотом на торгах Royal & Noble Jewels, которые прошли в Женеве 13 ноября. В описании лота подчёркивается его историческое значение и ценность для коллекционеров.