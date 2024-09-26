Эксперт рассказала, как отличить натуральные бриллианты от лабораторных

Лабораторно выращенные синтетические драгоценности не следует рассматривать как разумную долгосрочную инвестицию, поскольку их реальная стоимость составляет всего 5-6% от цены натурального бриллианта. Об этом «Газете.ru» рассказала международный эксперт в геммологии и основательница бренда ювелирных украшений премиального сегмента Наталья Омельянова.

По её словам, самый простой и эффективный способ проверки бриллианта — это наличие сертификата. Если сертификат отсутствует, то покупка такого украшения нецелесообразна. В таком документе указаны ключевые характеристики камня: его вес, цвет, форма огранки, а также схема обработки.

Покупателей интересует вопрос гарантии на бриллианты. По словам Омельяновой, такое условие входит в общий список и является важным аспектом. Гарантия означает, что ювелирная компания обязуется починить украшение, обменять его или вернуть деньги, если в течение определенного времени с ним возникли проблемы.