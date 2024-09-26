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26 сентября, 01:00

Эксперт рассказала, как отличить натуральные бриллианты от лабораторных

Геммолог Омельянова: Цена синтетических бриллиантов составляет 5% от натуральных

Лабораторно выращенные синтетические драгоценности не следует рассматривать как разумную долгосрочную инвестицию, поскольку их реальная стоимость составляет всего 5-6% от цены натурального бриллианта. Об этом «Газете.ru» рассказала международный эксперт в геммологии и основательница бренда ювелирных украшений премиального сегмента Наталья Омельянова.

По её словам, самый простой и эффективный способ проверки бриллианта — это наличие сертификата. Если сертификат отсутствует, то покупка такого украшения нецелесообразна. В таком документе указаны ключевые характеристики камня: его вес, цвет, форма огранки, а также схема обработки.

Покупателей интересует вопрос гарантии на бриллианты. По словам Омельяновой, такое условие входит в общий список и является важным аспектом. Гарантия означает, что ювелирная компания обязуется починить украшение, обменять его или вернуть деньги, если в течение определенного времени с ним возникли проблемы.

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Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в банковской ячейке задержанного экс-сотрудника дагестанского филиала Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Все изделия в итоге были арестованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EgolenaHK

Артём Гапоненко
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