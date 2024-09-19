В деле дагестанских банкиров «вспыли» почти две тысячи бриллиантов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в банковской ячейке задержанного экс-сотрудника дагестанского филиала Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами, среди которых — серьги, кольца, браслеты и броши. Все изделия в итоге были арестованы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Рассматриваемое следователями уголовное дело относится к бывшим сотрудникам отделения банка, благодаря которым, по версии следствия, дагестанскому заводу удалось получить кредит.

В документах сказано, что в ходе расследования арестовали банковскую ячейку, в которой находилось пять колец с бриллиантами, цепь из золота, брошь и два браслета с алмазами, а также семь пар серёжек с вкраплёнными в них драгоценными камнями. В одну из таких пар вставлено сразу 618 бриллиантов. Всего в золотых, серебряных и палладиевых украшениях использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.