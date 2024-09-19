В деле дагестанских банкиров «вспыли» почти две тысячи бриллиантов
Полицейские нашли у задержанного дагестанского экс-банкира 1814 бриллиантов
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в банковской ячейке задержанного экс-сотрудника дагестанского филиала Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами, среди которых — серьги, кольца, браслеты и броши. Все изделия в итоге были арестованы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Рассматриваемое следователями уголовное дело относится к бывшим сотрудникам отделения банка, благодаря которым, по версии следствия, дагестанскому заводу удалось получить кредит.
В документах сказано, что в ходе расследования арестовали банковскую ячейку, в которой находилось пять колец с бриллиантами, цепь из золота, брошь и два браслета с алмазами, а также семь пар серёжек с вкраплёнными в них драгоценными камнями. В одну из таких пар вставлено сразу 618 бриллиантов. Всего в золотых, серебряных и палладиевых украшениях использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.
Такому запасу драгоценных камней позавидует даже самая зажиточная пожилая женщина со шкатулкой украшений в шкафу. Ранее у одной из таких 17-летний внук украл ювелирку на 10 млн рублей, чтобы потом просадить эти деньги в онлайн-казино и на тусовках в в московских клубах.
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