5 поражающих драгоценностей: кулон для ловли блох или тайник для записок любовников История украшений богата на неожиданные предметы. Чего стоят только блохоловки в виде кулонов, инкрустированных драгоценными камнями, на шее аристократок. 25 мая, 09:08 Голландская девочка с шатленом, неизвестный художник. Портрет Изабеллы де Рекесенс, вице-королевы Неаполя (портрет Хуаны Арагонской), Рафаэль и Джулио Романо. Обложка © Wikipedia, © Amuse-a-muse.com

Блохоловка на шее знати

Во времена Средневековья аристократы не особо следили за гигиеной, поэтому вши и блохи доставляли им немало хлопот. Чтобы избавиться от них, уже в XV веке в Италии были изобретены дзибеллино (zibellino) — блохоловки, которые благородные дамы были вынуждены носить с собой.

Дзибеллино представляли собой дорогие шкурки животных, в основном соболей, и предназначались для ловли блох. Головы соболей, куниц или других животных часто выполняли из драгоценных металлов, украшали рубинами и изумрудами. Лапки с когтями тоже делали из золота. Собственно, блох должен был привлекать как сам мех, так и коробочка с кровью, которую прятали внутри дзибеллино. Блоха попадала внутрь коробочки, а выбраться уже не могла. Когда коробочка наполнялась, её очищали, снова клали свежую приманку и пускали в дело.

Изотта Брембати Грумелли, Джованни Баттиста Морони. Фото © Amuse-a-muse.com

Дзибеллино носили на плечах, держали в руках, крепили к рукавам или поясу — об этом свидетельствуют картины художников эпохи Возрождения, например "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи 1490 года или "Портрет благородной дамы" художника Лавиния Фонтана 1580 года. В гардеробе знаменитой шотландской королевы Марии Стюарт тоже был дзибеллино, он представлял собой меховую шаль с головами животных, сделанных из золота, гагата (вид каменного угля) и хрусталя.

Кроме того, дзибеллино был украшен золотом и драгоценными камнями. Кстати, некоторые авторы считают, что мода везде носить с собой комнатных собачек пошла именно с тех времён. Позже, в XVII–XVIII веках, для этой же цели стали использовать коробочки из золота и серебра, которые носили на шее.

Коробочка для ловли клопов

В это же время на туалетных столиках знатных дам часто можно было встретить коробочки для ловли клопов. Их делали из драгоценных металлов или слоновой кости. Эти коробочки просто подогревали и клали в постель, где клопы заползали в них, привлечённые теплом. Затем коробочку с паразитами бросали в кипяток.

Коробочка для ловли клопов. Фото © Drive2.ru

Подобные ловушки делали для ловли блох во времена повальной моды на парики. Коробочки аккуратно вставляли внутрь париков, надеясь, что насекомые, привлечённые запахом приманки, будут пойманы.

Драгоценный помандер

В Европе XIV века был изобретён ещё один модный аксессуар, позволявший аристократам жить с комфортом, — помандер. Это был шар, изготовленный из золота или серебра и инкрустированный драгоценностями. Шар цепочкой крепился к поясу; внутрь клали благовония: амбру, розмарин, гвоздику. Помандер должен был избавить аристократку от неприятных городских запахов. Путешествуя по средневековому городу, благородная дама спасалась от помойного амбре или запаха немытого тела, поднося к носу помандер и вдыхая ароматы благовоний. Чем не "очиститель воздуха" XIV века?

Помандер. Фото © Wikipedia

Шатлен на поясе

Шатлен представлял собой целый набор модных вещиц, который крепился на поясе. По сути, это был органайзер, который придумали в Средние века. Пик популярности шатленов пришёлся на XVII–XVIII века.

Голландская девочка с шатленом, неизвестный художник. Фото © Wikipedia

Собственно, изначально хозяйки носили на поясе связку ключей, но со временем эта связка превратилась в украшение. Шатлены часто представляли собой набор предметов для ухода за собой: зеркальце, крючок для застёгивания пуговиц, напёрсток, крохотные ножницы, флаконы с парфюмом и другие аксессуары. Богатые люди носили шатлены из серебра, покрытые узорами и инкрустированные эмалью. Например, шатлен королевы Виктории, украшенный её вензелем и короной, насчитывал 17 предметов.

Джентльмены тоже носили шатлены: они цепляли на них часы, свисток, табакерку, личную печать. Шатлены были модными вплоть до начала XX века, когда их вытеснили карманы и сумки.

Футляр для любовных писем

Футляры для любовных писем. Фото © kak2z.ru

Важные господа XVIII века доверяли личную переписку футлярам для любовных записок. В Англии их называли love letter, во Франции — billet doux. Эти небольшие капсулы, в которые было легко спрятать записку, пользовались спросом во времена Марии Антуанетты и Наполеона. Это был приватный имейл того времени. И хотя эти маленькие прелестные футляры не выставляли напоказ, они создавались из дорогих материалов и часто украшались эмалью, росписью и драгоценностями. Их делали специально похожими на футляр для хранения иголок, чтобы ревнивый муж или строгая родня ни о чём не догадались.

Авторы Александр Лаврентьев