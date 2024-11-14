Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло 10

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) количество пострадавших в результате удара по центральной части города со стороны ВСУ увеличилось до десяти. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Иван Приходько.

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. Life.ru), возросло до 10», — написал он.