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14 ноября, 11:14

Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло 10

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) количество пострадавших в результате удара по центральной части города со стороны ВСУ увеличилось до десяти. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Иван Приходько.

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. Life.ru), возросло до 10», — написал он.

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Напомним, днём 14 ноября центр Горловки попал под обстрел украинских военных. ВСУ использовали для нанесения удара кассетные боеприпасы, часть из них разорвалась в районе ЦУМа. изначально сообщалось о семи раненых.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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