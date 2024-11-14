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14 ноября, 11:30

Мэр Приходько сообщил о 12 раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Количество раненных при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

По его словам, обстановка в городе сейчас сложная. Из-за обстрела повреждён трансформатор и отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев приостановлено. Кроме того, в результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки выявлены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Горожан просят быть внимательными и осторожными.

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Напомним, днём 14 ноября центр Горловки попал под обстрел украинских военных. ВСУ использовали для нанесения удара кассетные боеприпасы, часть из них разорвалась в районе ЦУМа.

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Life.ru

Марина Фещенко
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