Мэр Приходько сообщил о 12 раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Количество раненных при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

По его словам, обстановка в городе сейчас сложная. Из-за обстрела повреждён трансформатор и отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев приостановлено. Кроме того, в результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки выявлены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Горожан просят быть внимательными и осторожными.