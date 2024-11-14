Мэр Приходько сообщил о 12 раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Количество раненных при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ увеличилось до двенадцати человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.
По его словам, обстановка в городе сейчас сложная. Из-за обстрела повреждён трансформатор и отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев приостановлено. Кроме того, в результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки выявлены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».
Горожан просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, днём 14 ноября центр Горловки попал под обстрел украинских военных. ВСУ использовали для нанесения удара кассетные боеприпасы, часть из них разорвалась в районе ЦУМа.
Life.ru