Тест: Расскажите, как вы снимаете стресс, а мы раскроем всю правду о вашей личности
Пока одни заедают печаль тонной шоколада, другие проводят целый день в спортзале! На чьей стороне вы?
В современном мире, полном неопределённости и постоянных изменений, стресс стал неотъемлемой частью жизни. Каждый из нас сталкивается с различными источниками напряжения: работой, отношениями с семьёй или второй половинкой, переездом и многим другим. А вы знали, что способы борьбы с напряжением могут многое рассказать о нашем внутреннем мире, предпочтениях и даже о том, как мы видим себя и окружающий нас мир? Не верите? Тогда результаты теста вас точно удивят!
К концу года количество напряжения и нервных ситуаций растёт как снежный ком, однако с наступлением зимних праздников всё закончится в одночасье! Но только если правильно нарядить ёлку и задобрить Зелёную Змею. Как притянуть в дом удачу, рассказали здесь. Ничто так не снимает стресс после рабочего дня, как старые добрые советские истории! Попробуйте вспомнить самые известные роли Людмилы Гурченко на 7/7 и доказать преданность любимой актрисе!
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«Шедеврум»