Как один из самых медийных миссионеров РПЦ Андрей Кураев превратился в русофоба На фоне других иноагентов и беглых предателей протодиакон-расстрига Андрей Кураев* выглядит гением антироссийской пропаганды. Где он и как живёт? 18 ноября, 21:19 Сейчас Кураев* клирик турецкой Константинопольской церкви. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Кураев

Кто такой Андрей Кураев*

Андрей Кураев* родился в Москве в 1963 году в номенклатурной семье убеждённых атеистов. Отец был известным философом, идеологом КПСС и учёным секретарём Президиума Академии наук. Мать преподавала материальную диалектику в Институте философии АН СССР. Родители, как теперь стало ясно, были не просто выездными, а долго жили за рубежом. Детство Кураев* провёл в чехословацкой Праге.

По версии Википедии, Андрей Кураев* решил стать священником, когда прочитал «Братьев Карамазовых». Впрочем, сам он недавно заявил, что облачился в рясу и «ушёл из мира» из-за разочарования, что «Брежнев умер, а мир остался прежним, соввласть не рухнула».

У 61-летнего Кураева* нет ни жены, ни детей. Есть младший брат, успешный бизнесмен с собственной компанией в сфере пиара.

Андрей Кураев в молодости. Фото © uznayvse.ru

Как Кураев* относится к России

В нулевые – десятые годы Андрея Кураева* заслуженно считали большим просветителем и одним из лучших миссионеров РПЦ. Среди его почитателей было много патриотов. Он вещает красивой богословской речью, остёр на язык, всегда спокоен и степенен, не отнять у него и отличного знания истории. Но сейчас Кураев* клирик турецкой Константинопольской церкви. Все его рассуждения давно служат одной только цели: сделать виноватой во всём Россию, выставить её в дурном свете. Чтобы убедиться, достаточно почитать его соцсети.

Ещё турецкий клирик шутит, что в России заключённые должны оплачивать работу надзирателям, а подсудимые — судьям. На полном серьёзе настаивает, что последние 30 лет кадры утекали из России на Украину, а вовсе не наоборот.

Но иногда кажется, что его заставляют говорить некоторые фразы. Так, в интервью одному из иноагентских СМИ Кураев* заявил о поддержке ЛГБТ***.

Затруднил Кураева* и вопрос про его отношение к силовому разгрому Украинской православной церкви.

В Z-каналах есть мнение, что Кураев* впал в русофобию из-за того, что его обошли высокой должностью. Обиделся, стал сводить счёты. Вскоре его подхватили в колумнисты такие издания, как Meduza* и Insider* (ныне признаны нежелательными организациями-иноагентами). Там он, когда гремели педофильские скандалы в католической церкви, говорил гадости про РПЦ.

В 2020 году Кураев* оскорбительно отозвался об умершем от ковида протоиерее и за это был отстранён от богослужений. В 2022 году его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. В 2023-м лишили сана и признали иноагентом. Весной 2024-го его приняли через литовский экзархат в Константинопольский патриархат и восстановили в сане протодиакона. Документ подписал патриарх Константинопольский Варфоломей I.

Литовский экзархат был создан неканонически из запрещённых и беглых священников Московского патриархата.





Где сейчас Кураев* и что у него может оставаться в России

Андрей Кураев* покинул страну в апреле 2023 года и, по собственному признанию, подался в столицу Чехии.

— Мой московский мир разрушен. Боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства. Там ещё есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня, — похвастался он в соцсетях перед отъездом.

Как выяснил Life.ru, священник-расстрига мог решиться на эмиграцию намного раньше. Сразу после начала СВО он надолго улетал в Турцию — теперь ясно, что договариваться о принятии в Константинопольский патриархат.

В сане его восстановили, но теперь ему приходится иногда ездить из Праги в Вильнюс, чтобы читать лекции и проводить богослужения для прихожан литовского экзархата. Собственного прихода у него нет.

ЖК «Мирамакс парк». Фото © cian.ru

Судя по базе ЕГРН, на родине у Андрея Кураева* может оставаться дорогостоящая недвижимость в Тропарёвском районе Москвы: две объединённые в одну квартиры в панельной высотке недалеко от Тропарёвского лесопарка (около 45 млн рублей) и четырёхкомнатные апартаменты в элитном ЖК «Мирамакс парк» у самой его опушки (свыше 65 млн). Храм, где раньше служил Кураев*, находится в пешей доступности.

* Признан Минюстом России иностранным агентом. ** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Должен ли священнослужитель давать политические оценки? 0 Нет, он должен служить Богу Если он уже не священник, то может заниматься чем угодно Я не знаю, кто такой Кураев, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров