В центре Москвы загорелась квартира миллиардера Озерского

Пожар в квартире миллиардера произошёл в центре Москвы. Как сообщает SHOT, загорелось жилище 57-летнего бизнесмена Дмитрия Озерского — председателя Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

По данным телеграм-канала, около двух часов назад вспыхнула мебель в 300-метровой квартире в одном из домов на Староконюшенном переулке на Арбате. 57-летнему миллиардеру Дмитрию Озерскому — председателю Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.