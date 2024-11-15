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15 ноября, 15:13

В центре Москвы загорелась квартира миллиардера Озерского

Дмитрий Озерский. Обложка © Forbes.ru

Дмитрий Озерский. Обложка © Forbes.ru

Пожар в квартире миллиардера произошёл в центре Москвы. Как сообщает SHOT, загорелось жилище 57-летнего бизнесмена Дмитрия Озерского — председателя Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

По данным телеграм-канала, около двух часов назад вспыхнула мебель в 300-метровой квартире в одном из домов на Староконюшенном переулке на Арбате. 57-летнему миллиардеру Дмитрию Озерскому — председателю Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

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Никита Никонов
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