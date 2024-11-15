В Москве загорелся Дом Нирнзее, где Булгаков встретил жену и прообраз Маргариты

Пожар произошёл в первом московском небоскрёбе, легендарном Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. Об этом пишет SHOT.

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. Дым от пожара заполонил помещения и квартиры жильцов, им пришлось в спешке эвакуироваться. На место приехали пять машин МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Работа пожарных в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Дом Нирнзее построен в 1912–1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее и является объектом культурного наследия регионального значения. Именно здесь в 1929 году писатель Михаил Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе писателя. Дом также связан с именами литературных деятелей: Константина Паустовского, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Ляли Чёрной. В 2000 году режиссёр Андрей Райкин снял посвящённый постройке многосерийный документальный фильм «Дом Нирнзее»