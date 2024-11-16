Загадочная болезнь поразила мозги сотен канадцев, и власти запрещают исследовать её

Премьер провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт рассказала, что хочет привлечь Агентство общественного здравоохранения страны к расследованию загадочного заболевания, поражающего мозг. Неизвестной болезнью заразились множество людей.

Примечательно, что в начале лета издание The Guardian публиковало признание одного из ведущих учёных Канады Майкла Култхарта, который рассказал, что ему запретили дальнейшее исследование таинственной болезни в провинции Нью-Брансуик. Позднее данную информацию подтвердил и федеральный учёный, отметив, что количество пострадавших уже перевалило за 350 человек.

Кулхарт выносил предположение, что скорость заражения и степень проявления симптомов может напрямую зависеть от факторов окружающей среды и факта наличия у заболевших различных нейродегенеративных синдромов, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Данное обстоятельство, с его слов, лишь усложняет поиск решения.

«Нам необходимо провести тщательное расследование причин, по которым люди заболевают. <...> Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, что является причиной этого», — заявила Холт в интервью изданию National Post.