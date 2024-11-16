В Китае неизвестный зарезал 8 человек и ранил 17

В Китае при нападении неизвестного с ножом восемь человек погибли и 17 пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище», — передают журналисты со ссылкой на полицию.