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16 ноября, 16:01

В Китае неизвестный зарезал 8 человек и ранил 17

«Синьхуа»: В КНР при нападении в училище восемь человек погибли и 17 пострадали

В Китае при нападении неизвестного с ножом восемь человек погибли и 17 пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище», — передают журналисты со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городском уезде Исин, провинция Цзянсу. Подробности случившегося, в том числе мотивы нападавшего, выясняются. Число жертв может вырасти.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / plavi011

Никита Никонов
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