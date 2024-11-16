В Китае неизвестный зарезал 8 человек и ранил 17
«Синьхуа»: В КНР при нападении в училище восемь человек погибли и 17 пострадали
В Китае при нападении неизвестного с ножом восемь человек погибли и 17 пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище», — передают журналисты со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла в городском уезде Исин, провинция Цзянсу. Подробности случившегося, в том числе мотивы нападавшего, выясняются. Число жертв может вырасти.
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