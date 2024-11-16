Силовики освободили заложников в ресторане в пригороде Парижа

В пригороде Парижа в ресторане освободили людей, которые стали заложниками сына владельца заведения. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Злоумышленника задержали.

По словам матери захватчика заложников, он страдает от наркозависимости. Женщина рассказала, что утром 16 ноября позвонила в скорую помощь и рассказала, что её сын требовал запрещённые вещества.