Силовики освободили заложников в ресторане в пригороде Парижа
Полиция около ресторана в пригороде Парижа. Обложка © X / actureact_info
В пригороде Парижа в ресторане освободили людей, которые стали заложниками сына владельца заведения. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Злоумышленника задержали.
По словам матери захватчика заложников, он страдает от наркозависимости. Женщина рассказала, что утром 16 ноября позвонила в скорую помощь и рассказала, что её сын требовал запрещённые вещества.
Напомним, о захвате заложников в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино стало известно 16 ноября. Инцидент произошёл в ресторане. Нападавшим оказался сын владельца заведения. Он был вооружён ножом и силой удерживал четырёх человек — сотрудников ресторана.