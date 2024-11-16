Владелец ресторана захватил в заложники сотрудников во Франции

Владелец ресторана захватил заложников в городе Исси-ле-Мулино (регион Иль-де-Франс) неподалёку от Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

По данным СМИ, в заложниках находятся несколько сотрудников ресторана. На месте находится много полицейских и спасатели, район происшествия оцеплен.