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16 ноября, 13:29

Владелец ресторана захватил в заложники сотрудников во Франции

BFMTV: Во Франции владелец ресторана захватил в заложники сотрудников

Полиция на месте захвата заложников в ресторане во Франции. Обложка © X / actureact_info

Полиция на месте захвата заложников в ресторане во Франции. Обложка © X / actureact_info

Владелец ресторана захватил заложников в городе Исси-ле-Мулино (регион Иль-де-Франс) неподалёку от Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

По данным СМИ, в заложниках находятся несколько сотрудников ресторана. На месте находится много полицейских и спасатели, район происшествия оцеплен.

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Ранее Life.ru писал, что во Франции у синагоги прогремел взрыв. Перед этим там подожгли два автомобиля.

Никита Никонов
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