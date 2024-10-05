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5 октября, 20:19

Женщина с дробовиком ворвалась в турецкий роддом и взяла людей в заложники

IHA: Женщина с дробовиком взяла в заложники людей в турецкой больнице

В родильном отделении больницы в турецком городе Кахраманмараш женщина с дробовиком взяла в заложники нескольких сотрудников и угрожала пациентам. Она ворвалась в здание без предъявления каких-либо требований, что вызвало панику среди медперсонала и посетителей. Об этом сообщило турецкое информационное агентство IHA.

Женщина, взявшая заложников в больнице, не предъявляла никаких требований. Видео © X / hekimlikonuru

Инцидент произошёл в отделении неотложной помощи родильного дома и детской больницы, где неизвестная с оружием устроила хаос. На место немедленно прибыли экстренные службы и спецподразделения Турции.

На данный момент вооружённую женщину удалось задержать. О пострадавших не сообщается. Следователи выясняют мотивы случившегося.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Турции уже происходили инциденты с вооружёнными нападениями в больницах. Так, при одном из нападений в Стамбуле пострадали пять человек, включая сотрудников охраны и силовиков. Оперативные действия полиции позволили тогда быстро локализовать угрозу и задержать злоумышленников, что также произошло и в нынешнем инциденте в Кахраманмараше.

Обложка ©

X / hekimlikonuru

Кирилл Сосновских
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