Женщина с дробовиком ворвалась в турецкий роддом и взяла людей в заложники
IHA: Женщина с дробовиком взяла в заложники людей в турецкой больнице
В родильном отделении больницы в турецком городе Кахраманмараш женщина с дробовиком взяла в заложники нескольких сотрудников и угрожала пациентам. Она ворвалась в здание без предъявления каких-либо требований, что вызвало панику среди медперсонала и посетителей. Об этом сообщило турецкое информационное агентство IHA.
Женщина, взявшая заложников в больнице, не предъявляла никаких требований. Видео © X / hekimlikonuru
Инцидент произошёл в отделении неотложной помощи родильного дома и детской больницы, где неизвестная с оружием устроила хаос. На место немедленно прибыли экстренные службы и спецподразделения Турции.
На данный момент вооружённую женщину удалось задержать. О пострадавших не сообщается. Следователи выясняют мотивы случившегося.
Как ранее сообщал Life.ru, в Турции уже происходили инциденты с вооружёнными нападениями в больницах. Так, при одном из нападений в Стамбуле пострадали пять человек, включая сотрудников охраны и силовиков. Оперативные действия полиции позволили тогда быстро локализовать угрозу и задержать злоумышленников, что также произошло и в нынешнем инциденте в Кахраманмараше.
X / hekimlikonuru