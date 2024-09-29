Ветерана СВО и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области

Ветерана спецоперации (СВО) и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области. Большинство освобождённых — жители Москвы и Подмосковья, сообщил волонтёр движения «Альтернатива» Артём Гончаров.

По его словам, на горячую линию движения поступил звонок от женщины, которая сообщила, что её мужа держат в неволе цыгане. Мужчине удалось об этом рассказать супруге по телефону. Также он назвал адрес — посёлок Ровно Белёвского района в Тульской области.

«Полицейские ответили, что прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу. И постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести», — отметил волонтёр.

В итоге Гончаров вместе с правоохранителями прибыл на место. Из трудового рабства удалось спасти десятерых человек, включая ветерана СВО. Как удалось выяснить, цыгане находили людей в Москве и предлагали им быстрый заработок. К примеру, разгружать машины с овощами и фруктами. В итоге всех заложников привезли в Тульскую область и заставили собирать яблоки. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Также у них отобрали паспорта, пишет aif.ru.