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29 сентября, 18:22

Ветерана СВО и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области

Спасённые из рабства в Тульской области. Обложка © Telegram / alternative_help

Спасённые из рабства в Тульской области. Обложка © Telegram / alternative_help

Ветерана спецоперации (СВО) и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области. Большинство освобождённых — жители Москвы и Подмосковья, сообщил волонтёр движения «Альтернатива» Артём Гончаров.

По его словам, на горячую линию движения поступил звонок от женщины, которая сообщила, что её мужа держат в неволе цыгане. Мужчине удалось об этом рассказать супруге по телефону. Также он назвал адрес — посёлок Ровно Белёвского района в Тульской области.

«Полицейские ответили, что прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу. И постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести», — отметил волонтёр.

В итоге Гончаров вместе с правоохранителями прибыл на место. Из трудового рабства удалось спасти десятерых человек, включая ветерана СВО. Как удалось выяснить, цыгане находили людей в Москве и предлагали им быстрый заработок. К примеру, разгружать машины с овощами и фруктами. В итоге всех заложников привезли в Тульскую область и заставили собирать яблоки. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Также у них отобрали паспорта, пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что пропавшего 24 года назад россиянина нашли в рабстве у иностранцев в тюменском селе. Сейчас мужчина находится в кругу родных. К сожалению, мать потерявшегося сына больше не увидела — женщина умерла в ожидании.

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Наталья Демьянова
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