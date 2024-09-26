Мама умерла в ожидании: Пропавшего 24 года назад россиянина нашли в рабстве у иностранцев в тюменском селе

53-летний Геннадий в течение 24 лет работал у иностранцев за еду в селе Большое Сорокино Тюменской области. Всё это время его искали родственники – мама и брат. Об этом сообщает местный портал 72.RU со ссылкой на местную жительницу Ирину.

Именно она заметила мужчину, когда тот весь побитый, опухший и грязный пас коров в селе Большое Сорокино. Она пыталась поговорить с ним, но тот избегал контакта. По словам соседей, избитого Геннадия на трассе нашёл человек, который затем забрал его к себе в «работники». Ирине удалось разузнать, что в селе он выполнял любую у иностранцев, которые его за это кормили. Затем она связалась с волонтёром из Ишима Ксенией Брик, чтобы та подключилась к делу.

«Получила от Ирины информацию о человеке, который находится у казахов в качестве бесплатной рабсилы. Известно, что в 2000 году [он] поехал на шабашку с азербайджанцами или армянами перебирать картошку. А дальше — провал. Геннадий и сейчас живёт в 2000 году, ждёт когда за ним приедут те, кто его тут оставил, и отвезут обратно к маме и брату», — сообщила волонтёр.

Совместными усилиями они выяснили, что Геннадий жил в городе Тюкалинске Омской области. После этого они разместили информацию о нём в соцсетях, на которую откликнулся его брат Валерий, который думал, что его родственника уже нет в живых. В итоге женщины приехали в поле, где был замечен Геннадий. 23 сентября они увезли его к брату. Сейчас мужчина находится в кругу родных. Мама потерявшегося сына больше не увидела, она умерла в ожидании.