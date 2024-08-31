В Стамбуле совершено нападение на больницу, среди пострадавших есть силовики

В Стамбуле произошло вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате пострадали пять человек, в том числе силовики, сообщает телеканал TRT Haber.

«Были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — пояснил телеканал.

В числе пострадавших один полицейский, жандарм, сотрудник частной охраны и двое гражданских. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Автомобиль нападавшего найден брошенным.