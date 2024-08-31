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31 августа, 07:49

В Стамбуле совершено нападение на больницу, среди пострадавших есть силовики

TRT: Пять человек пострадали при вооружённом нападении на больницу в Стамбуле

Место нападения на больницу в Стамбуле. Обложка © Х / mehmett7234

Место нападения на больницу в Стамбуле. Обложка © Х / mehmett7234

В Стамбуле произошло вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате пострадали пять человек, в том числе силовики, сообщает телеканал TRT Haber.

«Были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — пояснил телеканал.

В числе пострадавших один полицейский, жандарм, сотрудник частной охраны и двое гражданских. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Автомобиль нападавшего найден брошенным.

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Николай Рюмин
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