В Стамбуле совершено нападение на больницу, среди пострадавших есть силовики
TRT: Пять человек пострадали при вооружённом нападении на больницу в Стамбуле
Место нападения на больницу в Стамбуле. Обложка © Х / mehmett7234
В Стамбуле произошло вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате пострадали пять человек, в том числе силовики, сообщает телеканал TRT Haber.
«Были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — пояснил телеканал.
В числе пострадавших один полицейский, жандарм, сотрудник частной охраны и двое гражданских. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Автомобиль нападавшего найден брошенным.
Недавно женщина бросилась с ножом на пассажиров автобуса в городе Зиген на западе Германии. В результате этого ранения получили как минимум пять человек. Преступницу быстро задержали, но мотивы её выяснить не удалось.