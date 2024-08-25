До 200 человек погибло при нападении террористов в Буркина-Фасо
RFI: В Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибло от 100 до 200 человек
Во время нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо погибло от 100 до 200 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Также сообщается о 140 раненых. Информацию приводит радиостанция RFI со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Коммуна Барсалого подверглась нападению вооружённых террористических группировок в субботу, 24 августа... Среди жертв есть мирные жители, солдаты и "добровольцы за защиту Отечества" (ополченцы — прим. Life.ru). Также несколько военных пропали без вести», — сообщает радио.
По имеющейся информации, боевики завладели оружием и мобильным госпиталем военных. Непосредственно перед нападением население занималось рытьём траншей, чтобы затормозить продвижение группировок. Боевик открыли огонь «во всех направлениях».
Ранее Life.ru сообщал, что дипломаты сразу трёх африканских стран — Мали, Нигера и Буркина-Фасо — осудили поддержку Украиной международного терроризма. Напомним, что в июле представитель ГУР Незалежной признался в причастности Киева к нападению на группу бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали. Киев обучал террористов и предоставлял им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с Украиной.
ТАСС / ЕРА / ASSANE OUEDRAOGO