До 200 человек погибло при нападении террористов в Буркина-Фасо

Во время нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо погибло от 100 до 200 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Также сообщается о 140 раненых. Информацию приводит радиостанция RFI со ссылкой на источники в органах безопасности.