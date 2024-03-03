Десятки женщин и детей: Около 170 человек убиты в Буркина-Фасо в результате нападения боевиков

На севере Буркина-Фасо боевики напали на три деревни и убили около 170 человек, сообщил прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали. Группировка, к которой принадлежали преступники, устанавливается.

"Полученные данные свидетельствуют о 170 погибших в деревнях Комсилга, Нодин и Сороэ Северной области", — цитирует его AFP.

На место расстрелов выехали следователи, свидетелей просят оказать правоохранителям помощь в установлении виновников. Среди погибших десятки женщин и детей.

В Буркина-Фасо регулярно фиксируются нападения со стороны джихадистов. Так, за несколько дней до вышеназванных атак боевики вступили в бой с подразделениями вооружённых сил страны. А только за январь, по данным Acled, в Буркина-Фасо в результате таких инцидентов погибло 439 человек.