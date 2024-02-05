LS: Армия ЦАР отразила атаку суданских боевиков при поддержке российских сил

Вооружённые лица попытались захватить горнодобывающий объект на севере Центрально-Африканской Республики. При поддержке российских сил атака была отражена, сообщили в Lengo Songo.

"Вооружённые силы ЦАР и их российские союзники отразили нападение вооружённых бандитов на горнодобывающем объекте в деревне Мамун", — уточнила радиостанция, добавив, что боевики пришли из Судана.

Информацию об этом также подтвердили в российском посольстве, пишет РИА "Новости". Радиостанция уточнила, что в результате перестрелки был ликвидирован и высокопоставленный член антиправительственного движения "Коалиция патриотов за перемены". Речь идёт об одном из главарей группировки — Мохамеде Али.