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4 февраля, 23:04

LS: Армия ЦАР отразила атаку суданских боевиков при поддержке российских сил

Вооружённые лица попытались захватить горнодобывающий объект на севере Центрально-Африканской Республики. При поддержке российских сил атака была отражена, сообщили в Lengo Songo.

"Вооружённые силы ЦАР и их российские союзники отразили нападение вооружённых бандитов на горнодобывающем объекте в деревне Мамун", — уточнила радиостанция, добавив, что боевики пришли из Судана.

Информацию об этом также подтвердили в российском посольстве, пишет РИА "Новости". Радиостанция уточнила, что в результате перестрелки был ликвидирован и высокопоставленный член антиправительственного движения "Коалиция патриотов за перемены". Речь идёт об одном из главарей группировки — Мохамеде Али.

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Между тем неделей ранее сразу три государства объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки. Решение покинуть организацию приняли Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

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ТАСС / Zuma / Laurence Geai

Илья Пушкарев
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