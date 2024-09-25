В США неизвестные захватили автобус и взяли заложников
Newsweek: В Лос-Анджелесе захватили автобус с пассажирами
Захваченный в Лос-Анджелесе автобус с пассажирами. Фото © Х / Lee Too
В Лос-Анджелесе, в штате Калифорния произошёл захват автобуса. Неизвестный напал на транспортное средство, внутри могут находиться заложники. Данная информация появилась от издания Newsweek.
«Автобус в Лос-Анджелесе окружён правоохранителями из полицейского управления на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду», — говорится в сообщении.
По данным источника, автобус окружили сотрудники полицейского управления города. Некоторые СМИ сообщают, что транспорт захватили, а пассажиров внутри взяли в заложники. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и вооруженные спецназовцы.
Ранее Life.ru рассказал о ДТП с автобусом, которое произошло в России. Транспортное средство попало в сильную аварию с КамАЗом. Внутри находились 15 детей, которые ехали на соревнования в Оренбург. При столкновении никто не пострадал. Детей с места ДТП забрали родители.