В США неизвестные захватили автобус и взяли заложников

В Лос-Анджелесе, в штате Калифорния произошёл захват автобуса. Неизвестный напал на транспортное средство, внутри могут находиться заложники. Данная информация появилась от издания Newsweek.

«Автобус в Лос-Анджелесе окружён правоохранителями из полицейского управления на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду», — говорится в сообщении.

По данным источника, автобус окружили сотрудники полицейского управления города. Некоторые СМИ сообщают, что транспорт захватили, а пассажиров внутри взяли в заложники. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и вооруженные спецназовцы.