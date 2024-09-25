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25 сентября, 12:45

В США неизвестные захватили автобус и взяли заложников

Newsweek: В Лос-Анджелесе захватили автобус с пассажирами

Захваченный в Лос-Анджелесе автобус с пассажирами. Фото © Х / Lee Too

Захваченный в Лос-Анджелесе автобус с пассажирами. Фото © Х / Lee Too

В Лос-Анджелесе, в штате Калифорния произошёл захват автобуса. Неизвестный напал на транспортное средство, внутри могут находиться заложники. Данная информация появилась от издания Newsweek.

«Автобус в Лос-Анджелесе окружён правоохранителями из полицейского управления на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду», — говорится в сообщении.

По данным источника, автобус окружили сотрудники полицейского управления города. Некоторые СМИ сообщают, что транспорт захватили, а пассажиров внутри взяли в заложники. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и вооруженные спецназовцы.

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Ранее Life.ru рассказал о ДТП с автобусом, которое произошло в России. Транспортное средство попало в сильную аварию с КамАЗом. Внутри находились 15 детей, которые ехали на соревнования в Оренбург. При столкновении никто не пострадал. Детей с места ДТП забрали родители.

Наталья Афонина
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