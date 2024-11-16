Раскрыты детали захвата заложников в пригороде Парижа
Захватившим ресторан во французской провинции оказался сын владельца
Полиция на месте захвата заложников в ресторане во Франции. Обложка © X / actureact_info
Четыре сотрудника до сих пор остаются заложниками в ресторане l’Olivier в пригороде Парижа. Посетителей внутри помещения нет. Как пишет BFM TV, нападавшим оказался сыном владельца. Он вооружён ножом.
«Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет», — говорится в статье газеты Figaro.
Напомним, о захвате заложников в пригороде Парижа стало известно вечером 16 ноября. Всё произошло в ресторане. На месте работают экстренные службы.