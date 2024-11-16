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16 ноября, 14:26

Раскрыты детали захвата заложников в пригороде Парижа

Захватившим ресторан во французской провинции оказался сын владельца

Полиция на месте захвата заложников в ресторане во Франции. Обложка © X / actureact_info

Полиция на месте захвата заложников в ресторане во Франции. Обложка © X / actureact_info

Четыре сотрудника до сих пор остаются заложниками в ресторане l’Olivier в пригороде Парижа. Посетителей внутри помещения нет. Как пишет BFM TV, нападавшим оказался сыном владельца. Он вооружён ножом.

«Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет», — говорится в статье газеты Figaro.

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Напомним, о захвате заложников в пригороде Парижа стало известно вечером 16 ноября. Всё произошло в ресторане. На месте работают экстренные службы.

Мария Любицкая
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