Раскрыты детали захвата заложников в пригороде Парижа

Четыре сотрудника до сих пор остаются заложниками в ресторане l’Olivier в пригороде Парижа. Посетителей внутри помещения нет. Как пишет BFM TV, нападавшим оказался сыном владельца. Он вооружён ножом.

«Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет», — говорится в статье газеты Figaro.