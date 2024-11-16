Роспотребнадзор проверит сообщения о консервах с червями в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку после появления информации о рыбных консервах с личинками паразитов в торговых сетях «Пятёрочка» и «Дикси». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно данным экспертизы ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» (Росстандарт) в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, а также Республике Карелия, проведённой 11 ноября, в консервах «Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельчённая» обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. Живых паразитов выявлено не было.

Для объективной оценки протокол испытаний направлен в московский Центр гигиены и эпидемиологии. Одновременно специалисты Роспотребнадзора проверили десять торговых точек сетей «Пятёрочка» и «Дикси», но указанную продукцию на полках не нашли.

Кроме того, запросы о пояснениях направлены в ПАО «Корпоративный центр Икс 5», АО «Дикси Юг», а также в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, где зарегистрирован производитель консервов — ООО «Дефриз» из Владивостока.

Ведомство обещает дополнительно сообщить о результатах оценки. Ситуация находится под строгим контролем.