Цитата Укупника и бабочки: Появилась подборка нелепо испорченных паспортов россиян за год

«Я достаю из широких штанин» паспорт, а внутри — звёздочки бабочки и зверушки на основной странице. Телеграм-канал SHOT опубликовал топ паспортов россиян, которые были дополнены разными нелепыми подробностями.

Модернизированные паспорта. Фото © Telegram / SHOT

Дети обожают рисовать на полу или стенах, но нет «альбома» желаннее, чем паспорт одного из родителей. Так, основную страницу документа мужчины расписали, как пещерную стену. Теперь там красуются цветы, звёзды, бабочки и звери. А вот на второй фотографии владелец решил облегчить работу государству, от руки написав имена, пол и возраст своих детишек.

Паспорта после развода. Фото © Telegram / SHOT

В жизни человека после развода всегда переворачивается одна страница, открывающая перед ним новые горизонты и возможности. Некоторые разведённые, чувствуя вольный ветер в волосах, решают по-особенному отметить такое событие, вписав, к примеру, к себе в паспорт пропитанное свежестью слово «свободен». Другие могут найти вдохновение в музыке. Одна из строчек песни Аркадия Укупника так сильно запала в душу человека, что тот не удержался и вписал её «золотыми буквами» к себе в паспорт.

Не следует замазывать каракули корректором. Лучше довериться специалистам из сервисов «Жизненная ситуация», которые были добавлены на портал «Госуслуги». Обратившись туда, можно будет заменить свой российский или заграничный паспорт на новый. Аналогично там перевыпустят также полис ОМС, водительские права вместе с их международным вариантом, документы об образовании и пенсионные документы. Старые экземпляры можно будет отдать детям, на растерзание.