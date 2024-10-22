«Уже можно»: В Петербурге девочка подделала паспорт ради интима с парнем и снялась в пикантном видео

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга сделала себе паспорт в фотошопе ради секса с 25-летним парнем. Молодой человек поверил 13-летке, что она совершеннолетняя, и развлекался с ней по полной программе. Домой школьница вернулась в неадекватном состоянии. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Старшая сестра девочки решила проверить телефон восьмиклассницы и обнаружила в нём откровенное видео школьницы со взрослым парнем. Она тут же обратилась в полицию, где личность кавалера быстро установили. Тот оказался удивлён, ведь думал, что она совершеннолетняя.

Пока сестра и парень отходят от первичного шока, следствие разбирается с девочкой. Оказалось, что её опекун уехал из города и сейчас школьница живёт с сестрой. Она часто пропускает школу, плохо учится и, видимо, имеет проблемы с запрещёнными веществами.