В Иркутской области взяли «смотрящего» за Тулуном

В Иркутской области житель города Тулуна стал фигурантом уголовного дела по обвинению в экстремистской деятельности. Его взяли под стражу.

В Иркутской области задержали членов экстремистской организации. Видео © СК по Иркутской области

«Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении данного гражданина. Он обвиняется в нарушении ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, касающейся участия в деятельности экстремистской организации», — сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с января 2022 года по настоящее время обвиняемый, находясь в Тулуне и имея связи в криминальных кругах, активно содействовал запрещенной организации. Мужчина проводил личные беседы с лицами, склонными к преступлениям, разъясняя им идеологию экстремистской группы и ее основные понятия, а также пропагандировал агрессию против представителей власти и правоохранительных органов.

Деятельность обвиняемого была раскрыта оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области.