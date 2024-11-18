В Иркутской области взяли «смотрящего» за Тулуном
СК: Житель Тулуна стал фигурантом уголовного дела об экстремизме
В Иркутской области житель города Тулуна стал фигурантом уголовного дела по обвинению в экстремистской деятельности. Его взяли под стражу.
В Иркутской области задержали членов экстремистской организации. Видео © СК по Иркутской области
«Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении данного гражданина. Он обвиняется в нарушении ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, касающейся участия в деятельности экстремистской организации», — сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, с января 2022 года по настоящее время обвиняемый, находясь в Тулуне и имея связи в криминальных кругах, активно содействовал запрещенной организации. Мужчина проводил личные беседы с лицами, склонными к преступлениям, разъясняя им идеологию экстремистской группы и ее основные понятия, а также пропагандировал агрессию против представителей власти и правоохранительных органов.
Деятельность обвиняемого была раскрыта оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области.
А ранее СК подключился к проверке видео из МФЮА, на котором студенты скандируют экстремистские лозунги. На кадрах запечатлены молодые люди с флагом иностранного государства, которые якобы призывают к совершению противоправных действий.
СК по Иркутской области