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16 ноября, 20:44

СК возбудил уголовное дело после видео с экстремистскими призывами в МФЮА

СК проверит видео из МФЮА, на котором студенты скандируют экстремистские лозунги. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

На видео, распространённом в интернете, запечатлены молодые люди с флагом иностранного государства, которые якобы призывают к совершению противоправных действий. В связи с этим следственные органы ГСУ СК России по Москве начали расследование, чтобы проверить подлинность видеозаписи и определить, имели ли место такие высказывания.

В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) уточнили, что ролик, вызвавший общественное беспокойство, был снят за пределами учебного заведения, однако подчеркнули, что участники акции призывали к межнациональной розни. Участвующих в шествии пообещали отчислить и передать данные о них правоохранительным органам. В МФЮА также заявили, что проводят внутреннюю проверку инцидента.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к террористической деятельности. В рамках расследования назначены необходимые экспертные исследования. Следователь также поручил руководителю московского ГСУ СК России представить доклад о ходе расследования и результатах проверок.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — подчеркнули в ведомстве.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ammatar

Анатолий Цейко
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