В Смоленской области ФСБ задержала украинца за призыв убивать российских военных
Украинца, призывавшего убивать военнослужащих России и Белоруссии, задержали в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов. Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, против него открыли уголовное дело за призывы к экстремизму. В ходе расследования установили, что он был участником нескольких групп, которые контролировались украинскими спецслужбами и пытались вовлекать россиян в разведывательную и диверсионную деятельность в пользу Украины. Сейчас следователи проверяют причастность задержанного к совершению иных преступлений.
Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ по Псковской области пресекла деятельность местного жителя, который собирал для разведки Украины информацию о воинских и гражданских объектах в городе. Он сотрудничал с людьми из общественного гуманитарного проекта, который управляется ГУР МО Незалежной. В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье о связях на конфиденциальной основе с иностранным государством.
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