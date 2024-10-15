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15 октября, 09:46

В Смоленской области ФСБ задержала украинца за призыв убивать российских военных

Украинца, призывавшего убивать военнослужащих России и Белоруссии, задержали в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов. Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, против него открыли уголовное дело за призывы к экстремизму. В ходе расследования установили, что он был участником нескольких групп, которые контролировались украинскими спецслужбами и пытались вовлекать россиян в разведывательную и диверсионную деятельность в пользу Украины. Сейчас следователи проверяют причастность задержанного к совершению иных преступлений.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ по Псковской области пресекла деятельность местного жителя, который собирал для разведки Украины информацию о воинских и гражданских объектах в городе. Он сотрудничал с людьми из общественного гуманитарного проекта, который управляется ГУР МО Незалежной. В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье о связях на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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