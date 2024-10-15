Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 09:07

Россиянин передал ВСУ фото и координаты военных объектов в Пскове

ФСБ задержала россиянина, сливавшего Украине данные о военных объектах в Пскове

ФСБ по Псковской области пресекла деятельность местного жителя, который собирал для разведки Украины информацию о воинских и гражданских объектах в городе. Об этом информирует региональное УФСБ.

По данным силовиков, россиянин вышел на связь с людьми из общественного гуманитарного проекта, который управляется ГУР МО Украины. Организация проводила вербовку граждан РФ для совершения диверсий на российской территории.

«Обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — рассказали в спецслужбе.

Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, считают в ведомстве. В результате следственным отделом УФСБ России по Псковской области было возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

ФСБ задержала жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о флоте
ФСБ задержала жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о флоте

Остаёмся в Псковской области, где ФСБ ранее задержала женщину и её сына, которые также вышли на представителей украинского общественного гуманитарного проекта, находящегося пол контролем украинской разведки. Она переводила деньги на помощь ВСУ, куда планировал пойти служить её сын.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Общество
  • Происшествия
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров