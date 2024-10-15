Россиянин передал ВСУ фото и координаты военных объектов в Пскове

ФСБ по Псковской области пресекла деятельность местного жителя, который собирал для разведки Украины информацию о воинских и гражданских объектах в городе. Об этом информирует региональное УФСБ.

По данным силовиков, россиянин вышел на связь с людьми из общественного гуманитарного проекта, который управляется ГУР МО Украины. Организация проводила вербовку граждан РФ для совершения диверсий на российской территории.

«Обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — рассказали в спецслужбе.

Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, считают в ведомстве. В результате следственным отделом УФСБ России по Псковской области было возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.