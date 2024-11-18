Александр Гобозов вышел на свободу: что известно

Александр Гобозов, бывший участник «Дом-2» , досрочно вышел на свободу после полутора лет заключения за разбой. Его освобождение удивило многих. Вскоре после выхода он появился на премии, где чествовали достижения его супруги Светланы Князевой, адвоката коллегии Павла Астахова.

История Гобозова началась с конфликта, который разгорелся после встречи с девушкой легкого поведения. По словам бывшей жены Александра, Алианы Устиненко, он отказался платить за услуги, что привело к драке с сопровождающим девушку мужчиной.

Однако адвокат Гобозова, Магамед Исмаилов, утверждал, что ситуация была гораздо сложнее: «Так называемый Адам и его сообщники вымогали деньги с моего подзащитного. Угрозы были самые страшные — грозились убивать всех членов его семьи. В схеме вымогательства была и нынешняя потерпевшая по уголовному делу. Гобозов должен был передать сумму, которую требовали вымогатели, потерпевшей. Ближе к концу установленного срока Гобозов приехал к потерпевшей и попросил организовать встречу с Адамом. В итоге потерпевшая начала угрожать и пугать Гобозова, а он не сдержался и ударил ее несколько раз. Когда она пыталась позвать на помощь своих сообщников, Гобозов выхватил телефон и уехал. В итоге мы имеем уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ!» — подчеркнул Исмаилов.

Несмотря на это, нынешняя жена Светлана Князева уверена в невиновности Александра и считает, что его вынудили на агрессивные действия. В ее блоге появились фотографии с мероприятия, где она была награждена как лучший юрист, и где Гобозов впервые появился после освобождения. Светлана рассказала, что за время его заключения у них родилась дочь Амилия. От предыдущего брака с Алианой у Гобозова есть сын Роберт, с которым он почти не общается.

Пока Александр избегает комментариев о своем раннем освобождении, его адвокат подтверждает, что Гобозов вскоре расскажет всю правду. В социальных сетях Магамед Исмаилов пообещал откровения от бывшего участника реалити-шоу.

На премии Александр и Светлана выглядели счастливыми и довольными долгожданным воссоединением. Князева отметила, что, несмотря на трудности, их семья стала только крепче, и призвала всех беречь свои отношения.