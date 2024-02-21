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21 февраля, 19:12

Экс-участник "Дома-2" Гобозов больше года проведёт за решёткой за разбой

Адвокат Исмаилов: Звезду "Дома-2" Гобозова приговорили к полутора годам колонии

Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_sveta_gobozovi

Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_sveta_gobozovi

Экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова приговорили к полутора годам колонии по статье "Разбой". Об этом заявил его адвокат Магамед Исмаилов в среду, 21 февраля.

"Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — написал он в телеграм-канале.

По словам Исмаилова, наказание является несправедливым, поэтому защита намерена обжаловать приговор.

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Как сообщал Life.ru, Гобозова обвиняли в том, что он избил девушку, которая, предположительно, была посредницей банды вымогателей. Утверждалось, что неизвестный через неё угрожал и требовал деньги от звезды телестройки. Гобозов просил у переговорщицы контакты вымогателя и, получив отказ, несколько раз сильно ударил её. Изначально экс-участнику реалити-шоу грозило до десяти лет колонии.

Никита Осипов
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