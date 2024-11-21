Кто такая Леся Гасиджак

Леся Гасиджак не замужем, детей нет. Она бакалавр истории и магистр этнологии с дипломами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Всю жизнь трудится музейный работником. Долгое время прозябала на младших должностях, но потом её взяли на работу в фонд «Украина 3000», связанный с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Также её деятельность финансировали структуры будущего премьер-министра страны Арсения Яценюка. С тех пор карьера Леси Гасиджак идёт только в гору. В Музей голодомора она пришла в 2015 году в качестве первого заместителя гендиректора, после начала СВО её сделали главной. Общественность недоумевала. По Интернету сразу загуляли шутки и мемы про «мисс Голодомор». Вскоре последовали комментарии и от публичных лиц.

— Можете называть это бодишеймингом, но я считаю, что Музей голодомора-геноцида должен возглавить военный, который реально знает, что даже голод, а не госпожа Леся Гасиджак, — такой пост опубликовал адвокат Клим Братковский. Ещё грубее новую директрису музея раскритиковала нардеп Марьяна Безуглая.

Глава Музея голодомора на фотосессии для Vogue. Обложка © Vogue.ua

Леся Гасиджак не отмалчивалась, а подала против своих хейтеров иск о защите чести и достоинства. Но суд отклонил её претензии, посчитав слова Братковского и Безуглой обычным оценочным суждением. А через полмесяца Леся Гасиджак снялась в гламурной фотосессии для глянцевого журнала Vogue.

Как Леся Гасиджак не пустила геев* на улицы Киева

Глава Музея голодомора Леся Гасиджак вновь в центре внимания на Украине. Она пригрозила подать в суд на киевских ЛГБТ*-активистов, если те не отменят гей-парад, запланированный на 23 ноября. Дата выпала на четвёртую субботу месяца, а это по действующему украинскому законодательству День памяти жертв голодомора. Элгэбэтэшники* спорить с Гасиджак не стали, извинились: мол, ошибка вышла, — и перенесли своё «мероприятие» на неопределённый срок.

Киевские активисты ЛГБТ* не стали связываться с Лесей Гасиджак и отменили свой парад. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivpride

Чем занимается Леся Гасиджак на посту главы Музея голодомора

Мир узнал о Лесе Гасиджак летом 2022-го, когда её назначили директором киевского Национального музея голодомора-геноцида. Речь — о ключевом для современной Украины псевдонаучном учреждении. Именно в его стенах хранится и шлифуется краеугольный камень украинской русофобии — выдуманный геноцид.

— Это гораздо хуже, чем клевета. Украинцы цинично обвинили в геноциде русских братьев, которые так же, в массовом порядке, вымирали от голода, и не только в 30-х, но и в 20-х, и в послевоенных 40-х. На Украине всерьёз верят этому бреду, теперь это там непреложная истина и постулат официальной госидеологии, — констатирует изучавший тему известный публицист Дмитрий Галковский.

Леся Гасиджак. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Леся Гасиджак

График у Леси Гасиджак очень плотный. Она уверяет, что украинцем является Цукерберг, создатель Facebook*. Она ставит на конвейер выпуск красочных брошюр под названием «Мы — украинцы, нас убивали» и резко увеличивает в площади музейный «зал УПА*». Она считает, что Россия планомерно взращивает убийц из детей. «Доказательством» служит организованная ею экспозиция мальчишеских воинственных рисунков, якобы написанных российскими школьниками.

Леся Гасиджак как посланник Украины гастролирует по всем странам мира и молит, чтобы Россию официально признали виновной в геноцидной войне; пока без успеха. Она участвовала в съёмках пропагандистского лживого ролика про изнасилованных украинских военнопленных: актёры, которые их играли, путались в показаниях и скрывали голос с лицом. По музеям Евросоюза возят придуманную ею выставку «От голодомора до российско-украинской войны. 1932–2024». Между дел Гасиджак успевает обвинить Россию ещё и в геноциде крымских татар и всех народностей Кавказа.

А ещё Леся Гасиджак обозвала российских военнопленных «ублюдками, которым ничего не поможет».

— Я один из тех, кто негативно относится к нашему гуманному обращению с российскими заключёнными. Условия, которые мы им обеспечиваем, — с просмотром фильмов, чтением книг, трёхразовым питанием — приводят меня в абсолютную ярость. И не теряйте время на разговоры о конвенциях. Но как есть, так есть, — сокрушалась она.







