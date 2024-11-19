Неделя рекламы в Москве: Подведены основные итоги НРФ’8

Национальный рекламный форум (НРФ’8) состоялся в восьмой раз и стал рекордным по посещаемости: с 12 по 15 ноября его посетили 9 тысяч человек. Форум, концепция которого в 2024 году звучала как «Бизнес, потребители, государство», собрал на своей площадке лидеров крупнейших российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, представителей органов государственной власти, рекламных агентств и технологического сообщества, а также студентов направлений рекламы и маркетинга.

Организатором форума ежегодно выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), а проходит он при поддержке крупнейших ассоциаций рекламного рынка — Объединенной исполнительной дирекции АКАР/АРИР/РАМУ/СППИ ГИПП.

НРФ’8. Фото © Национальный рекламный форум

В течение четырёх дней прошло свыше 100 дискуссий при участии более 500 спикеров по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли. Участники обсудили вопросы взаимодействия отрасли с государством, перспективные направления в рекламе, вопрос кадрового голода в индустрии, обменялись новыми решениями и данными о потребителях, а также рассмотрели глобальные тенденции в digital, контенте, креативе, традиционных и новых медиа.

«Действительно НРФ растёт, и с каждым годом в нём принимает участие все больше людей, растёт количество дней и тем для обсуждения. Рынок рекламы в России находится на подъёме: об этом говорят объёмы рынка, которые за первое полугодие превысили 400 млрд рублей и продолжают уверенный рост. Нам, как организаторам крупнейшего рекламного события, важно создавать комфортное пространство для диалога и обмена опытом, поэтому в следующем году НРФ пройдёт в новом формате и масштабе», — поделился глава оргкомитета НРФ и Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Деловую программу НРФ открыл Саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти, организованный при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), ФАС России, Минцифры России и Роскомнадзора. Программа Саммита, посвященного коммуникациям в экономике и экономике коммуникаций, включала три сессии, участники которых обсудили законодательные инициативы депутатов ГД, Правительства РФ и отрасли в 2024 году, планы по участию индустрий «рекламная деятельность» и «деятельность в сфере связей с общественностью» в креативной экономике РФ, вопросы социальной ответственности и устойчивого развития на рынке коммуникаций, а также рекламные коммуникации в цифровой экономике. Отдельное внимание было уделено регулированию отрасли коммуникаций. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития и ведущих индустриальных и деловых объединений. По мнению программного директора Саммита и первого вице-президента АКАР Елены Решетовой, в 2024 году отрасль коммуникаций эффективно взаимодействовала с органами государственной власти, и Саммит стал площадкой, на которой были продемонстрированы результаты этой работы.

В рамках Саммита также состоялось 26-е заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике. Вела заседание Председатель Координационного совета, заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. В мероприятии приняли участие представители регулирующих органов власти и ведущих индустриальных ассоциаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники встречи обсудили и верифицировали «Основные принципы добросовестных практик при размещении рекламы блогерами в государствах-участниках СНГ», тренды в креативе и маркетинге, регулирование рекламы азартных игр, психологической помощи и оккультных услуг и другие правоприменительные практики в области рекламного законодательства стран Содружества, а также новые технологии в наружной рекламе.

НРФ’8. Фото © VK / Национальный рекламный форум

На НРФ’8 впервые прошёл день для студентов и молодых специалистов в сфере коммуникаций, маркетинга и рекламы. Лидеры рекламного рынка и крупнейшие образовательные учреждения объединились, чтобы эффективно подойти к решению кадровых вызовов и повысить привлекательность отрасли для молодых специалистов. Цель дня карьеры и образования под эгидой НРФ — показать студентам и выпускникам многообразие профессий и специфику работы в рекламе и маркетинге.

Событие посетили более 1500 студентов и выпускников крупнейших ВУЗов: МГИМО, РАНХиГС, МГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, ГУУ, РГГУ, РЭУ им. Г.В.Плеханова и др. Помимо студентов из Москвы, мероприятие также посетили учащиеся из Санкт-Петербурга, Ярославля (ЯрГУ им. П.Г.Демидова), Тулы (ТГПУ им. Л.Н.Толстого), Кирова (Вятский государственный университет), Уфы (УУНиТ), Ивантеевки. В 30 образовательных сессиях приняли участие 100 спикеров — представителей и топ-менеджеров крупнейших игроков рекламного рынка.

Основная программа НРФ’8 началась со всестороннего обсуждения тенденций в цифровых коммуникациях. По мнению президента Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Бориса Омельницкого, главные вызовы рынка — экономика в растущем темпе, уход зарубежных платформ и новое регулирование. Изменением в аналитике рынка стало появление нового игрока — Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР). Борис Омельницкий подчеркнул, что сейчас Реестр является дополнительным источником данных об индустрии: «У нас есть видение, как рынок выглядит в цифрах: более 880 тысяч рекламодателей, 2,9 тысяч операторов рекламных систем, свыше 4,4 тысяч рекламных агентств и 54 тысяч рекламораспространителей». Как отмечает Борис, среди трендов рынка интернет-рекламы — инновационные сегменты, инвестиции в создание нового инвентаря, перепозиционирование площадок, инвестиции в ИИ, рост бюджетов из БРИКС и дружественных стран.

Участники большого ECOM саммита представили ключевые драйверы роста индустрии электронной коммерции: регионы России, развитие других маркетплейсов, увеличение количества сервисных платформ и популяризация click-out форматов. При этом, динамика прироста количества селлеров снижается, что сигнализирует о насыщении рынка. В ходе дискуссии экспертов были затронуты такие аспекты Retail Media, как рост популярности CTV, важность качественной аналитики, борьба с невалидным трафиком и поиск новых форматов, способных привлечь внимание потребителя в эпоху «баннерной слепоты». Также в рамках дня digital прошло 23 сессии, посвященных e-retail, видеоплатформам, геймингу, big data&programmatic, мобильной рекламе и пр.

Кульминационным моментом в программе стала церемония награждения конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», совмещенная с вечеринкой открытия НРФ.

Вопросы международного сотрудничества обсудили в рамках деловой программы фестиваля Red Apple. Главный рекламный фестиваль страны объединил на одной площадке ключевые рекламные агентства, бренды и экспертов из России, Индонезии, Бразилии, Индии, Сербии, Беларуси, Казахстана. Всего в программе прошло 22 сессии о дизайне, специальных проектах, управлении креативными командами и т.д.

НРФ’8. Фото © Национальный рекламный форум

Завершением дня стала церемония награждения победителей 34-го сезона Московского международного фестиваля Red Apple. Как рассказывает Елена Заполь, президент фестиваля Red Apple, креативный потенциал участников растёт с каждым годом, в отрасли всё чаще обращаются к искренним историям, что делает рекламу не просто инструментом, а частью культурного диалога. «В этом году фестиваль собрал рекордное количество заявок — 865, а также максимальное за последние 5 лет количество золотых наград в категории Creative — 17», — отметила Елена Заполь.

Главный день НРФ’8 был посвящен развитию национального маркетинга. Важным событием стало выступление топ-менеджеров медиакоммуникационной отрасли о состоянии рынка рекламы и его влияния на экономические процессы.

В главной стратегической сессии НРФ’8 приняли участие: генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», Людмила Смирнова, CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев, CEO Группы компаний Игроник Никита Пипко, управляющий директор единого департамента медиа объединенной компании Wildberries&Russ Борис Пешняк, президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров, генеральный директор NMi Group Вероника Северная, медиадиректор Т-Банка Михаил Горбунцов, генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева, главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев, генеральный директор АДВ Андрей Чуваев,управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

В заключительный день прошли 22 сессии, которые позволили разобраться в вопросах формирования медиамикса, эффективности отдельных каналов коммуникации и разобраться в общих стратегиях коммуникации брендов: ТВ-спонсорство, наружная реклама, индор-размещение, радио, фарм-коммуникации, социальные коммуникации и пр.