Движение по Крымскому мосту полностью возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края частично восстановлено, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе. Проезд от Керчи до Тамани открыт, включая автобусы.

На 18:00 затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не наблюдается.