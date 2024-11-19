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19 ноября, 15:06

Движение по Крымскому мосту полностью возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края частично восстановлено, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе. Проезд от Керчи до Тамани открыт, включая автобусы.

На 18:00 затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не наблюдается.

Ранее, во вторник, сообщалось о полном закрытии движения в этом направлении, однако движение из Кубани в сторону Крыма продолжалось без перерывов.

В Кремле высказались о судебном процессе в Гааге по Крымскому мосту
В Кремле высказались о судебном процессе в Гааге по Крымскому мосту
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Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Марина Фещенко
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