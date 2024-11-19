Движение по Крымскому мосту полностью возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края частично восстановлено, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе. Проезд от Керчи до Тамани открыт, включая автобусы.
На 18:00 затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не наблюдается.
Ранее, во вторник, сообщалось о полном закрытии движения в этом направлении, однако движение из Кубани в сторону Крыма продолжалось без перерывов.
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