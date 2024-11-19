МКС над Москвой: как и когда увидеть космическую станцию

С 20 по 28 ноября жители Москвы смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. В этот период условия для наблюдений будут особенно благоприятными, а наилучшая видимость станции ожидается вечером. Об этом в интервью порталу «Москва24» рассказала Людмила Кошмар, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Международная космическая станция будет появляться в ночном небе дважды в день, и каждый полет продлится всего около шести минут. Благодаря своей способности отражать солнечный свет МКС будет выглядеть как яркая звезда, поэтому Луна и городская засветка не помешают наблюдениям. Однако облачная погода может стать препятствием для этого потрясающего зрелища.

Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Александр Перхняк объяснил подробнее: «Если будет пасмурно, то, как бы вы ни старались, сквозь тучи вы ничего не увидите. Однако в ясную погоду Международную космическую станцию можно будет рассмотреть без труда».

Примерный график пролета станции следующий:

20 ноября: 18:12–18:16 и 19:48–19:49;

21 ноября: 17:24–17:29 и 19:00–19:02;

22 ноября: 18:11–18:16 и 19:48–19:49;

23 ноября: 17:23–17:29 и 18:59–19:02;

24 ноября: 18:11–18:15 и 19:48–19:48:45;

25 ноября: 17:23–17:29 и 18:59–19:02;

26 ноября: 18:10–18:15 и 19:47–19:48;

27 ноября: 17:22–17:28 и 18:59–19:01;

28 ноября: 18:10–18:15.

Напоминаем, что Международная космическая станция (МКС) — это многоцелевой космический исследовательский комплекс, который используется для проведения научных экспериментов в условиях невесомости. Станция находится на орбите Земли с 1998 года, когда был запущен первый модуль «Заря». В проекте участвуют 14 стран, включая Россию, США, Японию и страны Европы.

«Роскосмос» предлагает жителям Москвы воспользоваться возможностью и поприветствовать космонавтов. Госкорпорация желает всем удачной «охоты» за станцией и напоминает: «Улыбаемся и машем рукой космонавтам!».