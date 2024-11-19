МКС над Москвой: как и когда увидеть космическую станцию
Международная космическая станция. © Unsplash / Norbert Kowalczyk
С 20 по 28 ноября жители Москвы смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. В этот период условия для наблюдений будут особенно благоприятными, а наилучшая видимость станции ожидается вечером. Об этом в интервью порталу «Москва24» рассказала Людмила Кошмар, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.
Международная космическая станция будет появляться в ночном небе дважды в день, и каждый полет продлится всего около шести минут. Благодаря своей способности отражать солнечный свет МКС будет выглядеть как яркая звезда, поэтому Луна и городская засветка не помешают наблюдениям. Однако облачная погода может стать препятствием для этого потрясающего зрелища.
Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Александр Перхняк объяснил подробнее: «Если будет пасмурно, то, как бы вы ни старались, сквозь тучи вы ничего не увидите. Однако в ясную погоду Международную космическую станцию можно будет рассмотреть без труда».
Примерный график пролета станции следующий:
- 20 ноября: 18:12–18:16 и 19:48–19:49;
- 21 ноября: 17:24–17:29 и 19:00–19:02;
- 22 ноября: 18:11–18:16 и 19:48–19:49;
- 23 ноября: 17:23–17:29 и 18:59–19:02;
- 24 ноября: 18:11–18:15 и 19:48–19:48:45;
- 25 ноября: 17:23–17:29 и 18:59–19:02;
- 26 ноября: 18:10–18:15 и 19:47–19:48;
- 27 ноября: 17:22–17:28 и 18:59–19:01;
- 28 ноября: 18:10–18:15.
Напоминаем, что Международная космическая станция (МКС) — это многоцелевой космический исследовательский комплекс, который используется для проведения научных экспериментов в условиях невесомости. Станция находится на орбите Земли с 1998 года, когда был запущен первый модуль «Заря». В проекте участвуют 14 стран, включая Россию, США, Японию и страны Европы.
«Роскосмос» предлагает жителям Москвы воспользоваться возможностью и поприветствовать космонавтов. Госкорпорация желает всем удачной «охоты» за станцией и напоминает: «Улыбаемся и машем рукой космонавтам!».
Недавно Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина», который бушевал над Москвой. Снимок был сделан со спутника.