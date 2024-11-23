23 ноября сегодня: праздники в России и мире
23 ноября 2024 года в России нет официальных государственных и профессиональных праздников. Но это не значит, что нечего праздновать. Собак и имиджмейкеров ждёт сюрприз.
Какой сегодня праздник 23 ноября празднуют россияне. Обложка © Freepik
Какие праздники в мире
Международный день имидж-консультанта
23 ноября отмечают Международный день имидж-консультанта (имиджмейкера).
- Впервые этот профессиональный праздник стали отмечать в Мексике.
- Инициаторами праздника выступили члены Международной ассоциации имидж-консультантов.
- Международный статус праздник получил в 2013 году. В России имидж-консультантов называют имиджмейкерами. И хотя круг обязанностей такого специалиста довольно широк — например, они помогают создать положительный образ политикам во время выборов или создать его во время собеседования актёрам и другим высокооплачиваемым специалистам, — в России обязанности имиджмейкера зачастую сводят к созданию стильного «лука» для светских львиц. В общем, российским специалистам есть куда развиваться.
23 ноября отмечают Международный день имидж-консультанта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alter-ego
Международный день борьбы с безнаказанностью
- Международный день борьбы с безнаказанностью отмечают 23 ноября.
- Его учредили в 2011 году по инициативе Международной ассоциации по защите свободы человека.
- В этот день в 2009 году в Магинданао (Филиппины) было захвачено и убито 58 заложников, среди которых оказалось 32 журналиста.
- Цель праздника: привлечь внимание общественности к преступлениям против журналистов и активистов.
Разумеется, на Западе подобные праздники часто используют для борьбы с политическими противниками. Но в России есть свои жертвы террора — это военкоры, блогеры и профессиональные журналисты, погибшие от рук террористов или ВСУ. От Влада Татарского и Дарьи Дугиной до гибели журналистки Юлии Кузнецовой, погибшей в своей машине от дрона ВСУ. Можно их помянуть, а можно и поклясться, что каждый из них будет отомщён.
Международный день борьбы с безнаказанностью отмечают 23 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Supamotionstock.com
День собак и доброты
- День собак и доброты был придуман в 2018 году в Новой Зеландии.
- Праздник придумал маленький мальчик, а благодаря его маме об этом узнал весь Интернет.
- Праздник назвали Wolfenoot.
День собаки празднуют, делясь с онлайн-друзьями снимками домашних питомцев и оставляя для них и для своих домашних маленькие подарки по всему дому. В этот день принято есть мясо и торты в виде полной луны. Больше всего этот праздник по душе владельцам собак и зоозащитникам. А сотрудники заповедников в этот день собирают пожертвования на охрану волков.
День собак и доброты появился в 2018 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
День акварели
Акварель — самый нежный и трудный материал для художника. Он требует мастерства, твёрдой руки и вдохновения.
- День акварели отмечают каждый год 23 ноября.
- Его инициатором был художник из Мексики Альфредо Рохо.
- Рохо стал инициатором создания сообществ акварелистов по всему миру.
Разумеется, праздновать его могут не только художники, но каждый, кто хоть раз пытался написать картину акварелью. В честь праздника музеи устраивают выставки, а маститые художники делятся мастерством на мастер-классах. В школах, творческих вузах проводят уроки искусства и читают лекции о самых известных художниках-акварелистах. Если вы ни разу не брали в руки кисть и не водили ею по смоченному в воде листу белой бумаги — вы многое потеряли. Возможно, День акварели — это шанс узнать больше о ней и о себе.
День акварели отмечают 23 ноября профессиональные художники и любители. Фото © Freepik
Именины 23 ноября 2024 года
Мужчины: Эраст, Кварт, Ефрем, Олимп, Константин, Нестор, Орест, Родион, Феостирикт, Аполлон, Николай, Михаил, Борис, Пётр, Иоанн.
Женщины: Лукреция, Олимпиада, Анна, Ольга.