23 ноября сегодня: праздники в России и мире 23 ноября 2024 года в России нет официальных государственных и профессиональных праздников. Но это не значит, что нечего праздновать. Собак и имиджмейкеров ждёт сюрприз. 22 ноября, 21:02 Какой сегодня праздник 23 ноября празднуют россияне. Обложка © Freepik

Какие праздники в мире

Международный день имидж-консультанта

23 ноября отмечают Международный день имидж-консультанта (имиджмейкера). Впервые этот профессиональный праздник стали отмечать в Мексике.

Инициаторами праздника выступили члены Международной ассоциации имидж-консультантов.

Международный статус праздник получил в 2013 году. В России имидж-консультантов называют имиджмейкерами. И хотя круг обязанностей такого специалиста довольно широк — например, они помогают создать положительный образ политикам во время выборов или создать его во время собеседования актёрам и другим высокооплачиваемым специалистам, — в России обязанности имиджмейкера зачастую сводят к созданию стильного «лука» для светских львиц. В общем, российским специалистам есть куда развиваться.

23 ноября отмечают Международный день имидж-консультанта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alter-ego

Международный день борьбы с безнаказанностью

Международный день борьбы с безнаказанностью отмечают 23 ноября.

Его учредили в 2011 году по инициативе Международной ассоциации по защите свободы человека.

В этот день в 2009 году в Магинданао (Филиппины) было захвачено и убито 58 заложников, среди которых оказалось 32 журналиста.

Цель праздника: привлечь внимание общественности к преступлениям против журналистов и активистов.

Разумеется, на Западе подобные праздники часто используют для борьбы с политическими противниками. Но в России есть свои жертвы террора — это военкоры, блогеры и профессиональные журналисты, погибшие от рук террористов или ВСУ. От Влада Татарского и Дарьи Дугиной до гибели журналистки Юлии Кузнецовой, погибшей в своей машине от дрона ВСУ. Можно их помянуть, а можно и поклясться, что каждый из них будет отомщён.

Международный день борьбы с безнаказанностью отмечают 23 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Supamotionstock.com

День собак и доброты

День собак и доброты был придуман в 2018 году в Новой Зеландии.

Праздник придумал маленький мальчик, а благодаря его маме об этом узнал весь Интернет.

Праздник назвали Wolfenoot.

День собаки празднуют, делясь с онлайн-друзьями снимками домашних питомцев и оставляя для них и для своих домашних маленькие подарки по всему дому. В этот день принято есть мясо и торты в виде полной луны. Больше всего этот праздник по душе владельцам собак и зоозащитникам. А сотрудники заповедников в этот день собирают пожертвования на охрану волков.

День собак и доброты появился в 2018 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

День акварели

Акварель — самый нежный и трудный материал для художника. Он требует мастерства, твёрдой руки и вдохновения. День акварели отмечают каждый год 23 ноября.

Его инициатором был художник из Мексики Альфредо Рохо.

Рохо стал инициатором создания сообществ акварелистов по всему миру.

Разумеется, праздновать его могут не только художники, но каждый, кто хоть раз пытался написать картину акварелью. В честь праздника музеи устраивают выставки, а маститые художники делятся мастерством на мастер-классах. В школах, творческих вузах проводят уроки искусства и читают лекции о самых известных художниках-акварелистах. Если вы ни разу не брали в руки кисть и не водили ею по смоченному в воде листу белой бумаги — вы многое потеряли. Возможно, День акварели — это шанс узнать больше о ней и о себе.

День акварели отмечают 23 ноября профессиональные художники и любители. Фото © Freepik

Именины 23 ноября 2024 года

Мужчины: Эраст, Кварт, Ефрем, Олимп, Константин, Нестор, Орест, Родион, Феостирикт, Аполлон, Николай, Михаил, Борис, Пётр, Иоанн. Женщины: Лукреция, Олимпиада, Анна, Ольга.

Авторы Майя Новик